Вилла в Италии и 5 гостиничных номеров: что нового указал Зеленский в декларации

Владимир Зеленский официально стал 6-м Президентом Украины. 20 мая состоялось торжественное заседание Верховной Рады, во время которого он принес присягу, произнес первую речь и объявил о роспуске Верховной Рады.

20 мая на сайте НАПК появилась декларация о доходах Президента Украины Владимира Зеленского за 2018 год.

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Недвижимость 24 собрала информацию о том, какую новую недвижимость указал в своей декларации о доходах новоизбранный президент Украины.

Ранее мы уже писали, что известно о недвижимом имуществе нового Президента Украины.

Читайте больше в материале: Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины

Местом фактического проживания новоизбранный президент указал село Иванковичи Васильковского района, что примерно в 30 километрах от Киева. Свое имение будущий глава государства неоднократно показывал в видеороликах во время избирательной кампании.

Огромный дом площадью 353,5 квадратных метров зарегистрирован на Владимира Зеленского. Собственником земельного участка площадью 1200 квадратов также указан Зеленский.

Недвижимость Зеленского: об имении в Иванковичах было известно и раньше

О недвижимости Зеленских в Великобритании и в оккупированном Крыму также было известно, а вот наличие виллы в Италии в штабе Зеленского раньше подтверждать отказывались.

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Из декларации следует, что квартира в Великобритании в конце 2014-го обошлась Зеленским более 42 миллиона гривен.

Что известно о вилле в Италии?

В декларации указано, что жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метров Зеленский приобрел в собственность в августе 2015. Тогда она обошлась ему в более 88,5 миллионов гривен.

О вилле Зеленского в Италии журналисты писали еще до выборов//Фото: Следствие.инфо

Владельцем этой недвижимости указано юридическое лицо, зарегистрирована итальянская компания San Tommaso S.R.L., которая зарегистрирована в городе Канту неподалеку от Милана.

В расследовании агентства "Следствие.Инфо" говорилось, что 15-комнатная вилла расположена на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми в Тоскане.

Журналисты показали виллу Зеленского в Италии: смотрите видео

В декларации за 2018 - й год также появилась информация о 5 гостиничных номерах, которые Зеленские достраивают в Грузии.

Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео

Что сказал Зеленский во время инаугурации: смотрите видео