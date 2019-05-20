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      Вилла в Италии и 5 гостиничных номеров: что нового указал Зеленский в декларации

      38 Читати новину українською
      Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2018
      Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2018 / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский официально стал 6-м Президентом Украины. 20 мая состоялось торжественное заседание Верховной Рады, во время которого он принес присягу, произнес первую речь и объявил о роспуске Верховной Рады.

      20 мая на сайте НАПК появилась декларация о доходах Президента Украины Владимира Зеленского за 2018 год.

      Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном

      Недвижимость 24 собрала информацию о том, какую новую недвижимость указал в своей декларации о доходах новоизбранный президент Украины.

      Ранее мы уже писали, что известно о недвижимом имуществе нового Президента Украины.

      Читайте больше в материале: Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины

      Местом фактического проживания новоизбранный президент указал село Иванковичи Васильковского района, что примерно в 30 километрах от Киева. Свое имение будущий глава государства неоднократно показывал в видеороликах во время избирательной кампании.

      Огромный дом площадью 353,5 квадратных метров зарегистрирован на Владимира Зеленского. Собственником земельного участка площадью 1200 квадратов также указан Зеленский.

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      Недвижимость Зеленского: об имении в Иванковичах было известно и раньше

      О недвижимости Зеленских в Великобритании и в оккупированном Крыму также было известно, а вот наличие виллы в Италии в штабе Зеленского раньше подтверждать отказывались.

      Читайте также: Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно

      Из декларации следует, что квартира в Великобритании в конце 2014-го обошлась Зеленским более 42 миллиона гривен.

      Что известно о вилле в Италии?

      В декларации указано, что жилой дом в Италии площадью 413 квадратных метров Зеленский приобрел в собственность в августе 2015. Тогда она обошлась ему в более 88,5 миллионов гривен.

      Італія вілла Зеленський нерухомість

      О вилле Зеленского в Италии журналисты писали еще до выборов//Фото: Следствие.инфо

      Владельцем этой недвижимости указано юридическое лицо, зарегистрирована итальянская компания San Tommaso S.R.L., которая зарегистрирована в городе Канту неподалеку от Милана.

      В расследовании агентства "Следствие.Инфо" говорилось, что 15-комнатная вилла расположена на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми в Тоскане.

      Журналисты показали виллу Зеленского в Италии: смотрите видео

      В декларации за 2018 - й год также появилась информация о 5 гостиничных номерах, которые Зеленские достраивают в Грузии.

      Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео

      Что сказал Зеленский во время инаугурации: смотрите видео

      ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет Президент Украины
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Гостиницы Новости Грузии Великобритания Елитная недвижемость Новости недвижимости мира Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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