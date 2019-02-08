Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты

24 канал продолжает серию публикаций о недвижимости украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины. В этом материале читайте о недвижимости Владимира Зеленского.

31 декабря лидер "95 квартала" Владимир Зеленский объявил о своем участии в президентских выборах. Сделал он это в новогоднюю ночь на телеканале "1+1" вместо приветственного выступления Президента Украины Петра Порошенко.

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24 января Зеленский показал свою декларацию за 2017 год, а на следующий день подал документы в ЦИК и обнародовал свою предвыборную программу.

Что известно о недвижимости Владимира Зеленского?

С 2008 года Зеленский является владельцем дома площадью 353 квадратных метров с земельным участком 1200 квадратных метров. Дом расположен в элитном городке "Поместье" в селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева.



Дом Зеленского в селе Иванковичи

Что интересно, городок находится под круглосуточной охраной. На территорию могут пропустить только если хозяин подтвердит ваш визит. Для жизни есть все комфортные условия – сад и школа, игровая зона, спортивная площадка для детей, автомойка и СТО, а также собственное озеро.

В 2008 году дом Зеленского стоил 814 855 гривен. Через четыре месяца шоумен докупил еще 12 соток земли стоимостью 702 240 гривен.



Цена дома в городке "Поместье"



Городок "Поместье", в котором живет Зеленский

Двухэтажный дом Зеленского с витражными окнами состоит из трех санузлов, просторной кухни-столовой, нескольких спален и летней террасы. Вместо гаража у кандидата в президенты есть навес, где он держит свой внедорожник Land Rover стоимостью 4,7 миллиона гривен.



Роскошная кухня Владимира Зеленского



Вместо гаража у шоумена – навес

Зеленский тренируется в собственном спортзале

В Киеве Владимир Зеленский обладает еще такой недвижимостью:

квартира площадью 131,9 квадратных метров; два парковочных места площадью 20,90 и 20,70 квадратных метров; две квартиры, которые являются их общей собственностью с братьями Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 квадратных метров.

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Смотрите видео тренировки Владимира Зеленского в его роскошном доме за Киевом:

В декларации указано, что жена Зеленского Елена в оккупированном Крыму владеет квартирой, площадью 129,8 квадратных метров, а также парковочным местом.

В Киеве жена Зеленского является владелицей таких объектов:

квартира площадью 284 квадратных метров; нежилые помещения площадью 337,8 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами; нежилые помещения площадью 305,9 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Сергеем Шефиром.

С ноября 2014 года Зеленские арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 квадратных метров. Стоимость такого жилья составляет 42,2 миллиона гривен.





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