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      Дом Зеленского: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты

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      Недвижимость Зеленского - чем владеет кандидат в президенты Украины 2019
      Где живет Владимир Зеленский? / 24 канал

      24 канал продолжает серию публикаций о недвижимости украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины. В этом материале читайте о недвижимости Владимира Зеленского.

      31 декабря лидер "95 квартала" Владимир Зеленский объявил о своем участии в президентских выборах. Сделал он это в новогоднюю ночь на телеканале "1+1" вместо приветственного выступления Президента Украины Петра Порошенко.

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      24 января Зеленский показал свою декларацию за 2017 год, а на следующий день подал документы в ЦИК и обнародовал свою предвыборную программу.

      Что известно о недвижимости Владимира Зеленского?

      С 2008 года Зеленский является владельцем дома площадью 353 квадратных метров с земельным участком 1200 квадратных метров. Дом расположен в элитном городке "Поместье" в селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева.

      маєток зеленського
      Дом Зеленского в селе Иванковичи

      Что интересно, городок находится под круглосуточной охраной. На территорию могут пропустить только если хозяин подтвердит ваш визит. Для жизни есть все комфортные условия – сад и школа, игровая зона, спортивная площадка для детей, автомойка и СТО, а также собственное озеро.

      В 2008 году дом Зеленского стоил 814 855 гривен. Через четыре месяца шоумен докупил еще 12 соток земли стоимостью 702 240 гривен.

      маєток зеленського
      Цена дома в городке "Поместье"

      зеленський дім
      Городок "Поместье", в котором живет Зеленский

      Двухэтажный дом Зеленского с витражными окнами состоит из трех санузлов, просторной кухни-столовой, нескольких спален и летней террасы. Вместо гаража у кандидата в президенты есть навес, где он держит свой внедорожник Land Rover стоимостью 4,7 миллиона гривен.

      зеленський
      Роскошная кухня Владимира Зеленского

      будинок зеленський
      Вместо гаража у шоумена – навес

      зеленський

      Зеленский тренируется в собственном спортзале

      В Киеве Владимир Зеленский обладает еще такой недвижимостью:

      1. квартира площадью 131,9 квадратных метров;
      2. два парковочных места площадью 20,90 и 20,70 квадратных метров;
      3. две квартиры, которые являются их общей собственностью с братьями Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 квадратных метров.

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      Смотрите видео тренировки Владимира Зеленского в его роскошном доме за Киевом:

      В декларации указано, что жена Зеленского Елена в оккупированном Крыму владеет квартирой, площадью 129,8 квадратных метров, а также парковочным местом.

      В Киеве жена Зеленского является владелицей таких объектов:

      1. квартира площадью 284 квадратных метров;
      2. нежилые помещения площадью 337,8 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Ларисой и Еленой Шефирами;
      3. нежилые помещения площадью 305,9 квадратных метров, которые являются ее общей собственностью вместе с Сергеем Шефиром.

      С ноября 2014 года Зеленские арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 квадратных метров. Стоимость такого жилья составляет 42,2 миллиона гривен.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Публикации Статьи Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Недвижимость кандидатов в президенты Деньги Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Елитная недвижемость Владимир Зеленский Квартал 95 Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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