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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Який стосунок Марина Порошенко має до культури, аби очолювати Український культурний фонд

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Марина та Петро Порошенки на Віденському балу
Марина та Петро Порошенки на Віденському балу / Фото з відкритих джерел

Прес-служба дружини президента Марини Порошенко на підтвердження її фаху як голови Українського культурного фонду надала перелік культурних заходів, у яких вона брала участь або які були проведені під її патронатом.

Зокрема, у цьому списку фігурує відкриття виставок, відвідування кінопрем’єр, відкриття меморіалів, благодійні заходи, відвідини концертів та фестивалів тощо. Про це йдеться у розслідуванні "Посада для першої леді" програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший").

З огляду на положення про Український культурний фонд, де зазначено, що його голова "є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою – однією з офіційних мов Ради Європи" і призначається міністром культури, журналісти "Схем" запитали інформацію щодо фаху Марини Порошенко.

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У відповіді прес-служби зазначили, зокрема, такі заходи, як передача музичних інструментів Київському інституту музики імені Глієра, відвідини гала-концерту проекту Music Camp International у Житомирі, патронаж Всеукраїнського музичного конкурсу Мирослава Скорика, відвідини спектаклю "Слава героям" Донецького академічного драматичного театру, відкриття Мариною Порошенко виставки українського художника Юрія Химича у Фінляндії, відвідини разом із дітьми з інвалідністю "Книжкового Арсеналу" тощо. Повний перелік можна побачити за посиланням.

У прес-службі також зазначили, що Марина Порошенко упродовж 2005-2007 років навчалася у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв та отримала другу вищу освіту за спеціальністю "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво" та здобула кваліфікацію мистецтвознавиця-експертка.

Більше – дивіться у відео розслідування.

У січні 2018 року міністр культури України Євген Нищук призначив головою Українського культурного фонду Марину Порошенко, дружину президента України Петра Порошенко. Як повідомила прес-служба Мінкультури, за її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради фонду. Проте "Схеми" у розслідуванні також з’ясували, що саму наглядову раду Українського культурного фонду обрали з порушеннями.

Теги: Новини України Новини політики Новини культури Петро Порошенко Міністерство культури України Розслідування
Джерело: 24 Канал
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