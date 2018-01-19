20:00
19 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Святий спаситель Путін. Туалет в стилі Пшонки
Вєсті Кремля
22:07, 18 січня
Вєсті. UA. Величезна таємниця Януковича. Нова професія Нелі Штепи
Вєсті.UA
21:54, 18 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ ОДЕСИ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ НЕГОДА В УКРАЇНІ

Дружина Порошенка стала головою Українського культурного фонду

18:31, сьогодні 176 Читать новость на русском
Марина Порошенко стала головою Українського культурного фонду
Марина Порошенко стала головою Українського культурного фонду / Прес-служба Мінкульту

У п’ятницю, 19 січня, міністр культури Євген Нищук призначив дружину Президента України Марину Порошенко головою Українського культурного фонду. За кандидатуру першої леді одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради фонду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

"Глибоко усвідомлюю відповідальність, яку покладають на мене обов’язки очільника фонду перед українським народом. Переконана, що Український культурний фонд буде сприяти модернізації сектору культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни", – сказала Марина Порошенко, заступаючи на посаду.

Читайте також: Порошенко з розкішною дружиною відкрив Маріїнський палац у Києві: яскраві фото

Вона також висловила сподівання, що фонд стимулюватиме розвиток креативного молодого покоління, підтримуватиме стартапи культурних та мистецький проектів через систему прозорих конкурсів, розвиватиме науково-дослідницьку діяльність мистецької спільноти, а також – співпрацюватиме з українською діаспорою та формуватиме позитивний імідж України у світі.

У ході обговорення діяльності Українського культурного фонду було оголошено про конкурсний відбір на посаду виконавчого директора фонду. Конкурс триватиме з 22 січня до 2 лютого.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Міністерство культури України Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
сьогодні, 20:00 Сможет ли венесуэльский герой Оскар Перес развалить диктатуру Мадуро из могилы
Іван Яковина 1
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
сьогодні, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 184
Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
сьогодні, 18:16 Пісня українського дуету увійшла в десятку кращих у світі: відео
5773
Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
сьогодні, 17:55 Ким був стрілок, який відкрив вогонь по поліцейських в Одесі: фото
2449
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
сьогодні, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 597
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Міністерська зарплата: названа сума, яку Петренко заробив у грудні
 10 січня , 10:43
Чому НБУ може розпочати друк гривні, – думка експерта
 17 січня , 21:35
Дивіться "Вєсті Кремля". Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
 сьогодні , 20:05
Мораторій на продаж землі гальмує приплив інвестицій в аграрну галузь України, – західні ЗМІ
 сьогодні , 21:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук