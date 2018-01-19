Дружина Порошенка стала головою Українського культурного фонду

У п’ятницю, 19 січня, міністр культури Євген Нищук призначив дружину Президента України Марину Порошенко головою Українського культурного фонду. За кандидатуру першої леді одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради фонду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

"Глибоко усвідомлюю відповідальність, яку покладають на мене обов’язки очільника фонду перед українським народом. Переконана, що Український культурний фонд буде сприяти модернізації сектору культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни", – сказала Марина Порошенко, заступаючи на посаду.

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Вона також висловила сподівання, що фонд стимулюватиме розвиток креативного молодого покоління, підтримуватиме стартапи культурних та мистецький проектів через систему прозорих конкурсів, розвиватиме науково-дослідницьку діяльність мистецької спільноти, а також – співпрацюватиме з українською діаспорою та формуватиме позитивний імідж України у світі.

У ході обговорення діяльності Українського культурного фонду було оголошено про конкурсний відбір на посаду виконавчого директора фонду. Конкурс триватиме з 22 січня до 2 лютого.