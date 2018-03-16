Безоплатна посада першої леді: чому Марина Порошенко не подаватиме декларацію про доходи

Марина Порошенко як голова наглядової ради Українського культурного фонду буде долучена до схвалення рішень щодо розподілу державних коштів на культурні проекти вартістю понад півмільйона гривень кожен.

Водночас сама вона працює "на громадських засадах", тобто безоплатно, а отже на неї не поширюватимуться вимоги щодо фінансового контролю відповідно до закону "Про запобігання корупції". Наприклад, вона не заповнюватиме електронну декларацію про доходи та майно. Про це йдеться у розслідуванні "Посада для першої леді" журналістів програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший").

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У законі "Про Український культурний фонд" йдеться, що фінансування усіх мистецьких проектів, що коштують більше 150 мінімальних заробітних плат (близько півмільйона гривень), має погоджуватись окремим рішенням наглядової ради Українського культурного фонду, який на початку року очолила Марина Порошенко.

Цьогоріч на культурні проекти (мистецький фестиваль, театральна вистава тощо) з державного бюджету фонд витратить 207,5 мільйонів гривень, повідомили "Схемам" у Міністерстві культури України.

Водночас, міністр культури Євген Нищук пояснив, що Марина Порошенко працюватиме не за гроші.

Голова і члени наглядової ради працюють виключно на громадських засадах,

– зазначив він.

Робота саме на таких безоплатних умовах голови Українського культурного фонду та членів цього фонду викликала застереження у юридичного управління Верховної Ради ще перед ухваленням Закону "Про український культурний фонд".

"Фонд є бюджетною установою, а тому, виходячи з вимог Бюджетного кодексу, його керівник є посадовою особою, наділеною правами та обов'язками з управління бюджетними коштами. Отже, така особа не може здійснювати свою діяльність на громадських засадах без оформлення трудових відносин", – йдеться у зауваженнях управління.

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Також там звернули увагу, що електронні декларації заповнюють лише члени дирекції фонду, однак це не стосується членів наглядової ради, а отже і Марини Порошенко, яка її очолює.

У Центрі політико-правових реформ вбачають у цьому корупціоногенний ризик.

Якщо людина працює на громадських засадах без трудового контракту, але розпоряджається бюджетними коштами, то яка її відповідальність? Не є державною особою (службовцем – 24), відповідно не буде підпадати під статті, які встановлюють кримінальну відповідальність для осіб, що розпоряджають бюджетними коштами,

– зазначає керівниця проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Марину Порошенко очолила Український культурний фонд 19 січня 2018 року. "Схеми" також з’ясували, що наглядову раду Українського культурного фонду, яка одностайно проголосувала за кандидатуру дружини президента України Петра Порошенка Марину Порошенко на посаду голови цієї установи, обрали з порушеннями.

Більше – дивіться у відео розслідування.