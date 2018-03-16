Бесплатная должность первой леди: почему Марина Порошенко не будет подавать декларацию о доходах

Марина Порошенко, как глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда, будет приобщена к одобрению решений о распределении государственных средств на культурные проекты стоимостью более полумиллиона гривен каждый.

В то же время сама она работает "на общественных началах", то есть бесплатно, а значит на нее не будут распространяться требования по финансовому контролю в соответствии с законом "О предотвращении коррупции". Например, она не будет заполнять электронную декларацию о доходах и имуществе. Об этом говорится в расследовании "Должность для первой леди" журналистов программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA: Первый").

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В законе "Про Украинский культурный фонд" говорится, что финансирование всех художественных проектов, которые стоят более 150 минимальных заработных плат (около полумиллиона гривен), должно соглашаться отдельным решением наблюдательного совета Украинского культурного фонда, который в начале года возглавила Марина Порошенко.

В этом году на культурные проекты (художественный фестиваль, театральное представление и т.п.) из государственного бюджета фонд потратит 207,5 миллионов гривен, сообщили "Схемам" в Министерстве культуры Украины.

В то же время, министр культуры Евгений Нищук пояснил, что Марина Порошенко будет работать не за деньги.

Глава и члены наблюдательного совета работают исключительно на общественных началах,

– отметил он.

Работа именно на таких бесплатных условиях главы Украинского культурного фонда и членов этого фонда вызвала предостережение в юридическом управлении Верховной Рады еще перед принятием Закона "Про украинский культурный фонд".

"Фонд является бюджетным учреждением, а потому, исходя из требований Бюджетного кодекса, его руководитель является должностным лицом, наделенным правами и обязанностями по управлению бюджетными средствами. Следовательно, такое лицо не может осуществлять свою деятельность на общественных началах без оформления трудовых отношений", – говорится в замечаниях управления.

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Также там обратили внимание, что электронные декларации заполняют только члены дирекции фонда, однако это не касается членов наблюдательного совета, а следовательно и Марины Порошенко, которая его возглавляет.

В Центре политико-правовых реформ видят в этом корупционогенний риск.

Если человек работает на общественных началах без трудового договора, но распоряжается бюджетными средствами, то какова его ответственность? Не является государственным лицом (служащим – 24), соответственно не будет подпадать под статьи, устанавливающие уголовную ответственность для лиц, располагаемых бюджетными средствами,

– отмечает руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд 19 января 2018 года. "Схемы" также выяснили, что наблюдательный совет Украинского культурного фонда, единодушно проголосовал за кандидатуру супруги президента Украины Петра Порошенко Марины Порошенко на должность главы этого учреждения, выбрали с нарушениями.

Больше – смотрите в видео расследования.