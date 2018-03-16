"А что? Ничего странного": элитный бутик Злочевского продает только три пары обуви в месяц
Люксовый магазин ZLOCCI, связанный с беглым экс-министром экологии Николаем Злочевским, официально продает только три пары обуви в месяц.
Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой "Доктор Злоч" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".
Магазин обуви ZLOCCI работает на Крещатике в Киеве с 2014 года. Открылся, когда сам Злочевский был в розыске ГПУ. Магазин торгует через ФЛП руководителя охраны домов Злочевского Валерия Ткача.
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По данным программы, выручка ФЛП в 2015 году составила 992 тысячи гривен, а в 2016 – 974 тысячи гривен.
Цены на обувь в магазине варьируются, например, вот такие туфли из комбинированной кожи пока стоят около 25 тысяч гривен.
Цены в магазине Злочевского недешевые
А пара, полностью выполненная из кожи крокодила, обойдется в 66-76 тысяч гривен, пояс к ней – в 22 тысячи гривен.
Цена на обувь из кожи крокодила более 70 тысяч гривен
Таким образом, средние объемы торговли магазина – от 1 до 3 пар обуви в месяц.
По данным программы, до конца 2013 года Ткач работал в фирме "Инфокс" – одной из основных компаний Николая Злочевского.
Журналисты также выяснили, что фирмы с орбиты Злочевского скупили 80 гектаров земли под строительство порта. Кроме того, осенью 2017 года группа компаний Злочевского начала строить индустриальный парк в Межигорье.
Полный выпуск расследования "Наши деньги" смотрите здесь.
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