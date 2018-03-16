Какое отношение Марина Порошенко имеет к культуре, чтобы возглавлять Украинский культурный фонд

Пресс-служба супруги президента Марины Порошенко в подтверждение ее профессионализма как главы Украинского культурного фонда предоставила перечень культурных мероприятий, в которых она участвовала или которые были проведены под ее патронатом.

В частности, в этом списке фигурирует открытие выставок, посещение кинопремьер, открытие мемориалов, благотворительные мероприятия, посещение концертов и фестивалей и тому подобное. Об этом говорится в расследовании "Должность для первой леди" программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и канала "UA:Первый").

С учетом положения об Украинском культурном фонде, где указано, что его глава "является специалистом в сфере культуры, имеет безупречную деловую репутацию, высокий общественный авторитет, свободно владеет государственным языком, владеет иностранным языком – одним из официальных языков Совета Европы" и назначается министром культуры, журналисты "Схем" запросили информацию о профессии Марины Порошенко.

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В ответе пресс-службы отметили, в частности, такие мероприятия, как передача музыкальных инструментов Киевскому институту музыки имени Глиера, посещение гала-концерта проекта Music Camp International в Житомире, патронаж Всеукраинского музыкального конкурса Мирослава Скорика, посещение спектакля "Слава героям" Донецкого академического драматического театра, открытие Мариной Порошенко выставки украинского художника Юрия Химича в Финляндии, посещение вместе с детьми с инвалидностью "Книжного Арсенала" и тому подобное. Полный перечень можно увидеть по ссылке.

В пресс-службе также отметили, что Марина Порошенко в 2005-2007 годах училась в Государственной академии руководящих кадров культуры и искусств и получила второе высшее образование по специальности "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" и получила квалификацию искусствовед-эксперт.

Больше – смотрите в видео расследования.

В январе 2018 года министр культуры Украины Евгений Нищук назначил главой Украинского культурного фонда Марину Порошенко, жену президента Украины Петра Порошенко. Как сообщила пресс-служба Минкультуры, за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены Наблюдательного совета фонда. Однако "Схемы" в расследовании также выяснили, что сам наблюдательный совет Украинского культурного фонда выбрали с нарушениями.