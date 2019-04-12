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      Кто твой кандидат в президенты: тест

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      Чья программа вам ближе?
      Чья программа вам ближе? / 24 канал

      Каждый украинец имеет свое видение, как дальше лучше развиваться нашем государстве, в каком направлении и как это делать. Но не все еще определились, за кого же проголосовать во втором туре. Мы сделать тест, который в этом поможет.

      Мы проанализировали программы кандидатов и на их основе выписали вопросы для теста, который попытается структурировать ваши знания о каждом кандидате и его обещаниях и политическом видении.

      Читайте также: Предвыборная программа Владимира Зеленского: основные положения

      На абсолютную объективность не претендуем, но если хоть что-то после тестирования станет вам понятнее – мы старались не зря.

       

      Читайте также: Порошенко: основные положения предвыборной программы

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Новости политики Публикации Тесты
      Источник: 24 канал
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