Кто твой кандидат в президенты: тест
Каждый украинец имеет свое видение, как дальше лучше развиваться нашем государстве, в каком направлении и как это делать. Но не все еще определились, за кого же проголосовать во втором туре. Мы сделать тест, который в этом поможет.
Мы проанализировали программы кандидатов и на их основе выписали вопросы для теста, который попытается структурировать ваши знания о каждом кандидате и его обещаниях и политическом видении.
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На абсолютную объективность не претендуем, но если хоть что-то после тестирования станет вам понятнее – мы старались не зря.
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Источник: 24 канал
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