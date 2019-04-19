Дебаты Зеленского и Порошенко: меры безопасности и почему две сцены для кандидатов

Киев ждет самое массовое политическое событие: дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский". Поэтому правоохранители в столице переходят в усиленный режим, а дороги перекрывают.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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В столице Украины в усиленном режиме будет работать минимум десять тысяч правоохранителей. Улицы перекроют в радиусе двух километров от НСК "Олимпийский". Чтобы попасть на стадион, нужно пройти металлоискатели, а также охранники будут проверять личные вещи. На НСК "Олимпийском" ожидают не менее 60 тысяч человек.

Сцены установлены две ради безопасности. Было принято решение разделить фан-зону, чтобы сторонники Порошенко и Зеленского под влиянием эмоций не начали выяснять отношения,

– рассказал советник Петра Порошенко Олег Медведев.

"Опасность на дебатах будет не меньше, чем во время футбольного матча. Поэтому мы считаем, что из соображений безопасности, не стоит запускать людей в фан-зону", – добавил Олег Медведев.

В каком формате будут проходить дебаты между кандидатами в президенты Украины пока неизвестно. Сторона Петра Порошенко настаивает, чтобы было больше вопросов, а у Зеленского убеждают наоборот – меньше.

Почему дебаты будут именно на "Олимпийском"?​

Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он выдвинул своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов наркотической и алкогольной зависимости. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.