Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, отметив, что сейчас на этом направлении существенно увеличилось количество разведывательных беспилотников.

Смотрите также Таинственные охотники за российскими кораблями․ Как легендарная Group 13 ГУР МО уничтожает вражеский флот

Что происходит на Горловском направлении

Как отметил Иевлев, сейчас нельзя делиться прямо оперативной информацией. Но в общих чертах враг пытается проводить штурмовые действия на флангах. Сейчас это нельзя считать полноценными штурмами. Идет так называемое "прощупывание" флангов.

Это не основной штурм. Идет прощупывание флангов. Смотрят, насколько все прочно; насколько все заминировано. Мы постоянно готовимся и в целом готовы к отражению наступления. У нас есть резервы для отражения атак,

– сказал военный.

Ничего нового в принципе нет. Идут классические бои за посадки. Оккупанты отрабатывают артиллерией, а потом небольшими группами пытаются захватить позиции.

Работает артиллерия и миномет. Затем небольшими группами пытаются пролазить к посадкам. Ничего сверхнового нет. Никаких баги, никакой "супертехники",

– отметил военный.

Ситуация на фронте: коротко