По сообщению источников 24 Канала в спецслужбах, ночью наши защитники устроили "веселую ночь" в тылу врага.

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"Хлопок" в 8 областях

Утром 20 апреля минобороны России начало жаловаться, что тамошней "пе-ве-о" пришлось отбивать нападение более 50 дронов, посетивших различные регионы страны – агрессорки. Украинские БПЛА побывали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

Это "посещение" не обошлось без последствий.

Так, было поражено как минимум три электроподстанции и база хранения горючего. На месте попаданий заняли пожары.

Это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ.

Под главным ударом находилась энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК.

Известно, что после атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России,

– отметили источники.