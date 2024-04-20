В частности, эта сбитая ракета Х-32 была произведена в 3 квартале 2023 года. Об этом сообщили в пятницу, 19 апреля, в телеграм-канале "Полковник ГШ".
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Сбили вражескую ракету Х-32
Сообщается, что российская Х-32 была поражена зенитной ракетой.
На обнародованных снимках видны обломки ракеты с отверстиями от поражающих элементов в правой консоли крыла.
Российская ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"
Пораженная российская ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"
ВСУ сбили самолет Ту-22М3
- Украина сбила вражеский самолет Ту-22МЗ, который накануне атаковал Украину. Это результат совместной операции нашей разведки и Воздушных сил ВСУ.
- "Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине, во время полета. Он наносил удары по Украине", – рассказали источники 24 Канала в ГУР.
- По данным собеседника, уничтожение Ту-22МЗ – это операция украинской разведки. Более того, после уничтожения вражеского бомбардировщика другой, который летел за ним, развернулся.
- По вражескому самолету попали из зенитного ракетного комплекса С-200.