Зокрема, ця збита ракета Х-32 була вироблена у 3 кварталі 2023 року. Про це повідомили в п'ятницю, 19 квітня, в телеграм-каналі "Полковник ГШ".

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Збили ворожу ракету Х-32

Повідомляється, що російська Х-32 була уражена зенітною ракетою.

На оприлюднених знімках видно уламки ракети з отворами від уражаючих елементів у правій консолі крила.



Російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"



Уражена російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"

Довідка! Х-32 – це глибока модернізація ракети Х-22 класу "повітря-поверхня". Наприкінці 2016 року ракету X-32 офіційно взяли на озброєння. Носієм такої ракети може бути винищувач Ту-22М3М. Швидкість польоту X-32 становить 3,5–4,6 махи, дальність польоту завдяки збільшеним бакам становить 600 – 1000 кілометрів.

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