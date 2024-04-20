Зокрема, ця збита ракета Х-32 була вироблена у 3 кварталі 2023 року. Про це повідомили в п'ятницю, 19 квітня, в телеграм-каналі "Полковник ГШ".
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Збили ворожу ракету Х-32
Повідомляється, що російська Х-32 була уражена зенітною ракетою.
На оприлюднених знімках видно уламки ракети з отворами від уражаючих елементів у правій консолі крила.
Російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"
Уражена російська ракета Х-32 / Фото "Полковник ГШ"
ЗСУ збили літак Ту-22М3
- Україна збила ворожий літак Ту-22МЗ, який напередодні атакував Україну. Це результат спільної операції нашої розвідки та Повітряних сил ЗСУ.
- "Це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Він завдавав ударів по Україні", – розповіли джерела 24 Каналу у ГУР.
- За даними співрозмовника, знищення Ту-22МЗ – це операція української розвідки. Ба більше, після знищення ворожого бомбардувальника інший, який летів за ним, розвернувся.
- По ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200.