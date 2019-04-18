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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Зеленский не придет на дебаты на "Общественное"

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      Зеленский не примет участия в дебатах на "Общественном"
      Зеленский не примет участия в дебатах на "Общественном" / Getty Images

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в теледебатах с кандидатом Петром Порошенко на "Общественном" вечером 19 апреля. В этот день Зеленский будет выступать только на дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

      "Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Общественном", – сказал после заседания ЦИК уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский": что можно было сделать на потраченные деньги

      Заметим, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на "Общественном" с 20:00 на 21:00, как того просили в штабе Порошенко. Все для того, чтобы действующий глава государства успел выступить на дебатах на "Олимпийском", которые стартуют в 19:00.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Суспильне Телевидение Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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