Зеленский не придет на дебаты на "Общественное"

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет принимать участия в теледебатах с кандидатом Петром Порошенко на "Общественном" вечером 19 апреля. В этот день Зеленский будет выступать только на дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует принимать участие в теледебатах на "Общественном", – сказал после заседания ЦИК уполномоченный представитель Зеленского Сергей Кальченко.

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Заметим, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на "Общественном" с 20:00 на 21:00, как того просили в штабе Порошенко. Все для того, чтобы действующий глава государства успел выступить на дебатах на "Олимпийском", которые стартуют в 19:00.

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