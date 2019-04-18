Зеленський не прийде на дебати на "Суспільне"

Зеленський не візьме участі в дебатах на "Суспільному" / Getty Images

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не братиме участі у теледебатах з кандидатом Петром Порошенком на "Суспільному" ввечері 19 квітня. Цього дня Зеленський виступатиме тільки на дебатах на стадіоні "Олімпійський" у Києві.