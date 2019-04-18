ЦВК дозволила перенести час дебатів на "Суспільному"

Центральна виборча комісія дозволила перенести дебати на "Суспільному" з 20 години на 21:00, аби кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський мали змогу взяти участь у неофіційних дебатах на НСК "Олімпійський".

Згідно із рішенням, ухваленим у четвер, 18 квітня, дебати на суспільному мовнику триватимуть з 21:00 до 22:00, повідомила на брифінгу членкиня ЦВК Катерина Махніцька.

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Така пропозиція вирішує непорозуміння між кандидатами, які довго не могли узгодити час і місце зустрічі. Володимир Зеленський збирався перебувати на дебатах 19 квітня о 19 годині на стадіоні, а Петро Порошенко мав на меті відвідати не тільки "Олімпійський", а й студію "Суспільного", як того вимагає чинне законодавство. Проте проблема була у часі. Бо на суспільному мовнику дебати мали початись о 20 годині. А вчасно дістатись до студії після дебатів на стадіоні неможливо було фізично, адже там вони тільки закінчаться о 20 годині.

До речі, забронювати безкоштовний квиток на дебати на НСК "Олімпійському" більше не можна. Їх вже, за півтори дні до дебатів, розібрали.

Як розгорталася епопея навколо дебатів на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.



За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".



Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди. Так, захід має відбутися на НСК "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. Всіх охочих подивитися на дебати на стадіоні пускатимуть туди з 16:00.