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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": квитки на подію закінчилися

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      Безкоштовні квитки на дебати на "Олімпійському" розібрали
      Безкоштовні квитки на дебати на "Олімпійському" розібрали / фото з відкритих джерел

      Забронювати безкоштовний квиток на дебати на НСК "Олімпійському" більше не можна. Їх вже, за півтори дні до дебатів, розібрали.

      Про це мовиться на сайті, на якому можна було забронювати собі місце на подію. Зазначимо, що станом на 17 квітня було відомо про 12 тисяч зарезервованих місць на "Олімпійському" в період дебатів.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": скільки людей відвідає захід

      На жаль, усі квитки продані. Дякуємо, що цікавитесь подією!
      – повідомляють на сайті.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 19 квітня на "Олімпійський" можуть прийти 60 тисяч охочих подивитися дебати.


      Таке повідомлення з'явилось на сайті, де можна було забронювати собі місце на дебатах

      Якою є заявлена програма заходу?
      (Згідно з інформацією на сайті, де можна зарезервувати місце)

      Вхід на стадіон забезпечуватимуть з 16:00;

      Від 17:00 на НСК триватиме "програма перед головною подією країни цієї весни";

      О 19:00 повинні розпочатися дебати між кандидатами на пост Президента України.

      Що можна було зробити замість дебатів на "Олімпійському", дивіться інфографіку:
      Що можна було б зробити замість дебатів на
      Що можна було б зробити замість дебатів на "Олімпійському"

      Як розгорталася епопея навколо дебатів на "Олімпійському"?Згідно з результатами першого туру президентських виборів в Україні, до другого туру вийшли чинний глава держави Петро Порошенко (15,95%) і шоумен Володимир Зеленський (30,24%). Відразу після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати.

      За якийсь час Зеленський записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати. При цьому він висунув своєму опоненту декілька вимог: серед них – проведення дебатів на НСК "Олімпійський" та здача аналізів на наркотичну і алкогольну залежність. Порошенко відповів йому теж відеороликом, у якому сказав: "Стадіон, так стадіон".

      Після довгих суперечок довкола часу, місця та дати проведення дебатів, кандидати, здається, досягли згоди. Так, захід має відбутися на НСК "Олімпійському" 19 квітня о 19:00. Всіх охочих подивитися на дебати на стадіоні пускатимуть туди з 16:00.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики НСК Олімпійський Дебати Зеленського з Порошенком
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