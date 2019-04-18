18:36
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": билеты на мероприятие закончились

      309 Читати новину українською
      Бесплатные билеты на дебаты на "Олимпийском" разобрали
      Бесплатные билеты на дебаты на "Олимпийском" разобрали / Фото из открытых источников

      Забронировать бесплатный билет на дебаты на НСК "Олимпийском" больше нельзя. Их уже, за полтора дня до дебатов, разобрали.

      Об этом говорится на сайте, на котором можно было забронировать себе место на событие. Отметим, что по состоянию на 17 апреля было известно о 12 тысячах зарезервированных мест на "Олимпийском" в период дебатов.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": сколько людей посетит мероприятие

      К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь мероприятием!
      – сообщают на сайте.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 19 апреля на "Олимпийский" могут прийти 60 тысяч желающих посмотреть дебаты.


      Такое сообщение появилось на сайте, где можно было забронировать себе место на дебатах

      Какова заявленная программа мероприятия?
      (Согласно информации на сайте, где можно зарезервировать место)

      Вход на стадион будут обеспечивать с 16:00;

      От 17:00 на НСК будет длиться "программа перед главным событием страны этой весной";

      В 19:00 должны начаться дебаты между кандидатами на пост Президента Украины.

      Что можно было сделать вместо дебатов на "Олимпийском", смотрите инфографику:
      Что можно было зделать вместо дебатов на "Олимпийском"
      Что можно было зделать вместо дебатов на "Олимпийском"

      Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.

      Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".

      После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.

       

       

      blog_ava
      Второй тур выборов президента: дата и прогнозы
      сегодня
      138672
      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком НСК Олимпийский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сегодня , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 525
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сегодня , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 442
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      328
      ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      сегодня , 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
      Ігор Саджениця 82
      Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      сегодня , 15:40 Битва за "Приватбанк": в чем суть конфликта и заплатят ли украинцы Коломойскому
      Євгенія Мазур 1610
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как юная черкащанка поразила мир боксерским талантом и стала главной надеждой Украины
       13 февраля 2016 , 17:45
      Марадона сконфузился во время интервью – легенда не смог связать два слова
       25 ноября 2018 , 09:59
      В нацполиции рассказали как сберечь авто от угона: видео
       10 января , 14:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук