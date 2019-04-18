Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": билеты на мероприятие закончились

Забронировать бесплатный билет на дебаты на НСК "Олимпийском" больше нельзя. Их уже, за полтора дня до дебатов, разобрали.

Об этом говорится на сайте, на котором можно было забронировать себе место на событие. Отметим, что по состоянию на 17 апреля было известно о 12 тысячах зарезервированных мест на "Олимпийском" в период дебатов.

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К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь мероприятием!

– сообщают на сайте.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что 19 апреля на "Олимпийский" могут прийти 60 тысяч желающих посмотреть дебаты.



Такое сообщение появилось на сайте, где можно было забронировать себе место на дебатах

Какова заявленная программа мероприятия?

(Согласно информации на сайте, где можно зарезервировать место)



Вход на стадион будут обеспечивать с 16:00;



От 17:00 на НСК будет длиться "программа перед главным событием страны этой весной";



В 19:00 должны начаться дебаты между кандидатами на пост Президента Украины.

Что можно было сделать вместо дебатов на "Олимпийском", смотрите инфографику:



Что можно было зделать вместо дебатов на "Олимпийском"

Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.