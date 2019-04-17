Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": сколько людей посетит мероприятие

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского подсчитали, сколько человек по состоянию на 17 апреля могут посетить дебаты между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский". Так, за два дня до мероприятия люди уже зарезервировали на стадионе 12 тысяч бесплатных мест.

Штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" относительно проведения дебатов. К согласию пришли только в нескольких вопросах: относительно даты и в том, что монтировать сцену на газоне стадиона не будут. Об остальных пунктах соглашения – неизвестно.

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Больше всего споров было вокруг времени проведения дебатов. У Порошенко настаивали, чтобы мероприятие начиналось в 16:00 и заканчивалось в 19:00. Такое предложение было обусловлено тем, что Порошенко хотел провести еще одни дебаты в студии Общественного в 20:00. У Зеленского такое предложение отвергали.

Похоже по состоянию на 17 апреля кандидаты договорились. Команды и Порошенко, и Зеленского на своих официальных страницах в соцсетях приглашают на дебаты 19 апреля в 19:00.

В штабе Зеленского рассказали также о специальном сайте, на котором можно зарезервировать бесплатное место на стадионе "Олимпийский".

Так, менее чем через полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты люди забронировали 12 тысяч мест. Отметим, что из-за такой активности украинцев сервис работает с перебоями. Кстати, стадион имеет 70 050 мест.

Согласно информации на сайте, где можно зарезервировать место, вход на стадион будут обеспечивать с 16:00, с 17:00 на НСК продлится "программа перед главным событием страны этой весны", а в 19:00 должны начаться дебаты между кандидатами на пост Президента Украины.

Что еще известно об эпопее с дебатами? Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия.