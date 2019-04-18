ЦИК разрешила перенести время дебатов на "Общественном"

Центральная избирательная комиссия разрешила перенести дебаты на "Общественном" с 20 часов на 21:00, чтобы кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский имели возможность принять участие в неофициальных дебатах на НСК "Олимпийский".

Согласно решению, принятому в четверг, 18 апреля, дебаты на общественном вещателе продлятся с 21:00 до 22:00, сообщила на брифинге член ЦИК Екатерина Махницкая.

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Такое предложение решает недоразумения между кандидатами, которые долго не могли согласовать время и место встречи. Владимир Зеленский собирался находиться на дебатах 19 апреля в 19 часов на стадионе, а Петр Порошенко имел целью посетить не только "Олимпийский", но и студию "Общественного", как того требует действующее законодательство. Однако проблема была во времени. Потому что на Общественном дебаты должны были начаться в 20 часов. А вовремя добраться до студии после дебатов на стадионе невозможно было физически, ведь там они только закончатся в 20 часов.

Кстати, забронировать бесплатный билет на дебаты на НСК "Олимпийском" больше нельзя. Их уже, за полтора дня до дебатов, разобрали.

Как разворачивалась эпопея вокруг дебатов на "Олимпийском"?Согласно результатам первого тура президентских выборов в Украине, во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%) и шоумен Владимир Зеленский (30,24%). Сразу после объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты.



Через некоторое время Зеленский записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты. При этом он предъявил своему оппоненту несколько требований: среди них – проведение дебатов на НСК "Олимпийский" и сдача анализов на наркотическую и алкогольную зависимость. Порошенко ответил ему тоже видеороликом, в котором сказал: "Стадион, так стадион".



После долгих споров вокруг времени, места и даты проведения дебатов, кандидаты, кажется, достигли согласия. Так, мероприятие должно состояться на НСК "Олимпийском" 19 апреля в 19:00. Всех желающих посмотреть на дебаты на стадионе будут пускать туда с 16:00.