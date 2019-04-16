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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Команди Зеленського та Порошенка зробили вагомий крок щодо проведення дебатів на "Олімпійському"

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      Команди Зеленського та Порошенка зробили вагомий крок щодо проведення дебатів на "Олімпійському"

      Команди кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК "Олімпійським" щодо проведення дебатів.

      Про це заявив речник штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу.

      "Зранку було укладено тристоронню угода, яку підписали НСК "Олімпійський", представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня", – зазначив він.

      Речник команди Порошенка, так і не сказав, на скільки часу було орендовано стадіон, але, підкреслив він, його має вистачити.

      За словами Медведєва, увечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити перемовини щодо дебатів

      "Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки ми маємо різні філософії бачення цієї події: одні планують феєричне шоу, концерт, а інша команда орієнтується на змістовні дебати з тих питань, що стосуються сфери конституційних повноважень президента. Тому, напевно, ці переговори будуть дуже важкими, але ми сподіваємося, що команда Зеленського все ж продемонструє своє бажання не уникати дебатів і провести справжню дискусію між кандидатами", – додав представник команди Порошенка. 

      Щодо часу проведення, то це буде одним із питань, яке обговорюватимуть штаби.

      "Можу лише сповістити таке. Відповідно до постанови ЦВК, телебати на Суспільному мають відбутися о 20:00 до 21:00. І кандидати повинні прибути на телеканал о 19:30 для того, щоб провести жеребкування. Тобто, якщо Зеленський призначає дебати на стадіоні на 19:00, то це означає, що Порошенко муситиме порушувати закон, аби поговорити з Зеленським", – зазначив Медведєв.

      За його словами, вищевикладене означає, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський" о 19:00, як цього вимагає Зеленський, то теоретично треба рухати час дебатів на Суспільному або дозволити Суспільному телебаченню провести дебати не у своїй студії, а будь-де.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Новини політики Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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