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      Стадіон, так стадіон: як Порошенко без Зеленського проводив дебати

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      Петро Порошенко таки прийшов на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Оскільки Володимира Зеленського, як він й обіцяв напередодні, не було, чинний президент отримав нагоду провести власну прес-конференцію та протягом майже години відповідав на запитання журналістів.

      Незручні питання він обережно оминав. Натомість, під час кожної відповіді не забував нагадувати, що Зеленського нема, й навіть закликав опонента прийти на дебати у будь-який зручний для нього день до виборів.

      Читайте також: Дебати Порошенка на "Олімпійському": скільки людей відвідали захід

      Не забули журналісти запитати й про велику кількість "чорнухи" проти Зеленського. Порошенко запевнив, що жодного відношення до негативної кампанії опонента не має. А от прихильники чинного президента перед дебатами роздавали листівки із прямим текстом, що Зеленський – наркоман. 

      Дебати на стадіоні
      Такі листівки роздавали прихильники голови держави

      Не охоче відповідав й на незручні питання президент й після так званих дебатів у кулуарах. Наприклад, про те, коли він продасть свій бізнес.

      Наприкінці дебатів одного політика Порошенко вийшов у двір "Олімпійського", де на нього чекали декілька тисяч людей. Разом із ними президент навіть заспівав.

      Порошенко на стадіоні
      Петро Порошенко на "Олімпійському" 

      Політолог Олег Саакян пояснив: дебати – це можливість отримати майданчик, на якому можна "проїхатися" нищівною критикою по опоненту й створити потрібні наративи стосовно просування самого себе.

      Перш за все, це направлено на власного виборця – щоб дати йому додатковий аргумент. По-друге, на того виборця, який ще не визначився. Щоб спонукати проголосувати саме за себе. Й крім цього, щоб показати свою силу й частково деморалізувати виборця свого супротивника,
      – пояснив він.

      За словами експертів, Петро Порошенко за лічені дні до виборів взявся робити те, що мав робити впродовж п'яти років. Наприклад, змінювати кадрову політику. Адже президент звільнив з посади скандального заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

      Однак, виникає запитання, чому він не зробив цього ще у жовтні 2018 року, коли розгорівся скандал з російським паспортом дружини та статками розвідника.

      Та шанс, що дебати між кандидатами відбудуться. Адже є інформація, що зараз штаб Порошенка веде про це перемовини зі штабом Зеленського.

       

      blog_ava
      Порошенко на стадіоні і Зеленський в онлайні: головне про дебати на "Олімпійському" 14 квітня
      14 квітня
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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України
      Джерело: 24 канал
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