Порошенко заявив, що вже звільнив скандального контррозвідника Семочка

Президент України Петро Порошенко прибув на стадіон "Олімпійський" 14 квітня на дебати з іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Зеленський не з'явився, але Порошенко, згідно з регламентом дебатів, відповідав на запитання журналістів. І коли президента запитали: "Коли ви звільните Семочка", – він відповів: "Я вже звільнив його у п'ятницю".

Хто такий Сергій Семочко

Це екс-очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки, екс-очільник Головного управління СБУ у Києві та області у 2017-2018 роках. А з липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Після звільнення президентом керівника СЗР міг бути призначений на посаду голови служби.

Детально про розслідування: У родичів новопризначеного заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка – російські паспорти

Коротко про скандал навколо Семочка

У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. Вони встановили, що Сергій Семочко – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України – володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами. При цьому його найближча родина отримала громадянство РФ і веде бізнес в окупованому Криму.



Розслідування про контррозвідника Семочка викликало гучний резонанс у суспільстві

Пізніше Семочко дав інтерв'ю і записав відеозвернення щодо розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", де звинуватив журналістів у брехні. У відповідь розслідувачі ретельно проаналізували слова Семочка та опублікували матеріал "Скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю".