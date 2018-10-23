Вигадки та маніпуляції: скільки разів збрехав одіозний Семочко в скандальному інтерв'ю

16 жовтня один з керівників зовнішньої розвідки Сергій Семочко дав інтерв'ю зі спростуваннями розслідування "Наших Грошей з Денисом Бігусом" стосовно майна та російських паспортів його родини. В ході інтерв'ю Семочко збрехав або зманіпулював щонайменше 7 разів.

Про це повідомив Bihus.Info.

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16 жовтня, через два тижні після виходу в ефір розслідування "Розвідкою по нирках" про колишнього високопосадовця СБУ, а нині першого замголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, – він зробив виступ у програмі "Стежками війни" на телеканалі ZIK. Продовж 15 хвилин чиновник нібито спростував факти, викладені у журналістському розслідуванні. А тому редакція програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" надала відповідне роз'яснення заявам Семочка.

Брехня №1: російський паспорт дружини

"Моя сім'я на постійній основі проживає в Україні. Тетяна Лисенко, моя кохана жінка, з якою ми обвінчані перед Богом і виховуємо нашу дитину, теж громадянка України. Ось її паспорт. Інших паспортів ні я, ні вона не маємо", – виправдався Семочко.

Демонстрація Семочком українського паспорта Тетяни Лисенко жодним чином не спростовує видачу їй російського. У програмі журналісти навели цілком обґрунтовані докази того, що опублікована в мережі копія російського паспорта Тетяни Лисенко з високою ймовірністю є реальною, оскільки паспорт саме з таким серією-номером, на її ім'я, на її дату народження – справді видавався офіційними органами РФ, на нього був присвоєний російський індивідуальний податковий номер. Російські паспортні дані Тетяни Лисенко верифікуються через офіційний сайт Федеральної податкової РФ.

Ба більше саме цим сайтом податкової РФ користується сама СБУ, коли в рамках слідчих дій перевіряє паспорти РФ, видані завербованим агентам ФСБ на окупованій території.



Сайт податкової РФ

Власне, ми не маємо сумнівів, що українське громадянство і паспорт у Тетяни Лисенко також є: наприклад, її будинок в Козині в реєстрі нерухомості пробивається за її українським ІПН.

Тому в розслідуванні йшлося про те, що Тетяна Лисенко ймовірно прийняла подвійне громадянство і отримала другий паспорт РФ, що заборонено українським законодавством.

Разом з тим, ми все ж не можемо не звернути увагу на те, що продемонстрований Семочком паспорт візуально містить нечітку чорно-білу фотографію, а ПІБ власника паспорту Семочко повністю закрив рукою. Відтак ми не розуміємо, з якою метою Семочко взагалі демонстрував цей документ.



Семочко демонструє нібито паспорт дружини

Брехня №2: "автоматична паспортизація" в Криму

"Стосовно громадянства кримчан слід пам'ятати, що понад 2 мільйони громадян України, які станом на 2014 рік мешкали в Криму, стали жертвами тотальної автоматичної паспортизації Путіним всіх кримчан. Переважна більшість з них були вимушені підкоритися окупаційному режиму", – пояснив Семочко.

Це відверта нісенітниця. Після насильного і незаконного приєднання Криму до Російської Федерації, РФ постановила (федеральним конституційним законом), що визнає мешканців Криму – і громадян України і осіб без громадянства, що проживають на території півострова – громадянами Росії. Це була по суті заява політичного характеру. Однак таке явище, як "примусова паспортизація" є міфом.

Паспорти в Росії видає МВС РФ. Для того, щоб оформити паспорт громадянина РФ, необхідно: подати заяву (вона має бути написана від руки або машинописним текстом і подаватися особисто людиною, котра хоче отримати паспорт) та пакет документів (свідоцтва про народження своє і неповнолітніх дітей, дві фотокартки, квитанція про сплату держмита і так далі).

Це означає, що для того, аби оформити паспорт громадянина РФ – треба особисто звертатися в уповноважений орган, особисто заповнювати заяву і особисто подавати документи.

Нагадаємо, українських політв'язнів у Росії досі не можуть змусити офіційно прийняти російське громадянство – взяти російські паспорти. Олег Сенцов досі в документах російських органів проходить як громадянин України, і російська сторона не може продемонструвати ні копій, ні вихідних даних якого-небудь російського паспорта. А Олександра Кольченка для прийняття російського паспорта навіть шантажують батьками, котрі залишилися на окупованій території.

Відтак неможливо паспортизувати родину Семочка без їхньої на те згоди.



Російські паспорти родичів Семочка

Брехня №3: російський ІПН дружини

"Російські ідентифікаційні номери присвоювалися в період анексії автоматично, всім громадянам. Кому вони привласнені, кому не ні – мені складно відповісти на це запитання", – заявив Семочко.

Така ж нісенітниця, як і про примусову паспортизацію. Індивідуальні податкові номери в Росії, на відміну від України, отримують "автоматом" не всі громадяни – а ті, котрі якимось чином перетинаються з офіційним оподаткуванням: офіційно працевлаштовані, мають бізнес, мають страхування, продають щось, з чого треба сплатити податок, наприклад нерухомість і тощо. Тобто отримати код без власного відома й бажання просто не є можливим. Тому нам важко відповісти на питання – чому Сергій Семочко автоматично в односторонньому порядку присвоїв усім кримчанам, услід за паспортами РФ, ще й ІПНи.

Брехня №4: бізнес дружини

"Той будинок, який показаний в сюжеті, на 333 квадрати, він дійсно належить моїй коханій жінці, Тетяні Лисенко. У дружини був бізнес в Криму, були приватні підприємства ... туристичний бізнес. При цьому чомусь навмисне забули про те, що ми продали цей бізнес, заплатили з цього бізнесу всі податки. Ми продали машину, заплатили всі податки", – розповів Семочко.

По-перше, в розслідуванні було зазначено, що раніше Тетяна Лисенко у Криму мала ФОП і турфірму ПП "Ялта-Холідей". По-друге, будинок у Козині вона придбала за півроку до продажу турфірми: будинок придбано в лютому 2016 року, а турфірма змінила власника в жовтні 2016 року. Тобто дружина розвідника фізично не могла придбати будинок на гроші від продажу туристичного бізнесу.

По-третє, навряд цей бізнес можна назвати високоприбутковим: одразу після перереєстрації на нового засновника компанію взагалі ліквідували. Логіка у тому, щоб прибутковий бізнес купити з піврічним авансом, щоб потім просто закрити - відсутня. Зрештою, за даними наших джерел офіційні доходи Тетяни Лисенко з 2010 по 2018 рік – 1,25 мільйона гривень, що еквівалентно 135 тисячі доларів за актуальним курсом (це приблизно 1/10 будинку, який оформлений на Лисенко).



Бізнес дружини Семочка

Брехня №5: зашифроване авто

"Зараз я пересуваюся автомобілем, який перебуває на балансі Служби зовнішньої розвідки і яким керують кадрові співробітники Служби. Він не мій приватний автомобіль ... Номерні знаки це "номера прикриття", якщо простою мовою", – сказав Семочко.

По-перше, "номери прикриття" – це те, що має прикривати спецтранспорт, а не допомагати ідентифікувати його власника чи пасажира. У випадку з Семочком - маємо справу якраз із другим варіантом. Оскільки в номерних знаках на його автівці – АА1172СХ – безпомилково вгадуються персональні дані замголови розвідки, а саме його дата народження – листопад 1972 рік.

По-друге, яким чином Семочко, бувши офіційно ще співробітником СБУ, міг користуватися автомобілем СЗР? Адже цю автівку з Семочком в центрі міста, а також на Аскольдовому провулку, де розташоване раніше очолюване ним столичне управління СБУ, журналісти фіксували щонайменше 4 рази задовго до призначення чиновника в розвідку.

Попри компліментарний характер інтерв'ю та лояльне ставлення журналіста до гостя програми – все ж прозвучало запитання щодо того, як так сталося, що авто було в користуванні Семочка ще в СБУ. Однак це питання чиновник проігнорував. На аналогічне запитання голова СЗР Єгор Божок відповів, що автівка могла бути робочим транспортом в СБУ, а після переходу Семочка в розвідку – могла бути передана на баланс СЗР, а з нею нібито й номери, і навіть водій. Однак враховуючи нюанс із номерами, то є підстави сумніватися в реалістичності цього сценарію.



Автомобіль Семочка

Брехня №6: вертоліт

"Наприклад, на вулиці ви пройшли повз красивого авто, наприклад Rolls Royse Phantom, який коштує мільйони доларів, зробили фотографію. Після цього, через якийсь час, ви обіймаєте відповідальну посаду. Раптом з'являється на екрані ваша фотографія і йдеться, що Олександр їздить на Phantom, і не вказав свої доходи в декларації. Напевно, це і є елемент маніпулювання", – повідомив Семочко.

Маніпулювання тут і справді є – однак не в журналістському розслідуванні, а в поясненнях Семочка. Діти Тетяни Лисенко публікували різні фото з гвинтокрилом (поруч і всередині) щонайменше три рази за три роки, то в Одесі на виноробні, то десь у степу. Щоразу, за дивним збігом обставин, це був один і той же гвинтокрил, його бортовий номер UR-ICH чітко видно на всіх фото. Причому в журналістському розслідуванні не звучало твердження про те, що гвинтокрил "належить" родині Семочка. Йшлося про те, що ним часто користуються, і навіть було озвучено орієнтовну вартість оренди цього транспортного засобу для перельотів за даними фірми-експлуатанта.



Вертоліт Семочка

Брехня №7: спецагенти на субпідряді у журналістів

"Якщо зануритися в глибину цього питання, то маленька команда журналістів не здатна зафіксувати співробітника, високопоставленого співробітника СБУ, протягом року, щоб це не було якимось чином видно або не видно. У програмі показані ракурси – як виїжджає моя машина, як я рухаюся містом. Це є елементи візуального спостереження, є елементи використання оперативно-технічних засобів, тобто цілого комплексу", – наголосив Семочко.

Ми наполегливо пропонуємо Сергієві Семочку не поширювати неправдиву інформацію. Над цією програмою в частині зйомок працювали: 1 журналіст, 2 оператори і 2 водії, причому, враховуючи потреби інших журналістів програми – по черзі. Усі зйомки зроблені без використання спеціальних ресурсів, або, як висловився Семочко, "оперативно-технічних засобів".

У розпорядженні програми – цивільна відеокамера і цивільний, побитий роками і нелегкою долею, старий квадрокоптер. Чому співробітник СБУ, а потім СВР не помітив журналістів – питання, котре на нашу думку, лежить в площині його професійної придатності.

Ми також пропонуємо Сергієві Олексійовичу роз'яснити його водієві, що навіть з огляду на високопоставленого пасажира в машині – він не має права порушувати правила дорожнього руху. Проїзд на червоний і проїзд по зустрічній, котрі ми фіксували під час зйомок, можуть створити аварійну ситуацію, відтак є заборонені для всіх учасників дорожнього руху.