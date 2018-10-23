Сину глави СБУ "пробачили" переслідування студентів під час Революції

Син глави СБУ, прокурор Олег Грицак, переслідував щонайменше трьох активістів Революції Гідності – двох студентів театрального університету і 31-річного мешканця Тернопільщини. Однак, на відміну від своєї екс-начальниці, Грицак-молодший не отримав підозри і не був люстрований.

Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Читайте також: Чому київська влада затягує слідчий експеримент стосовно вбивства активістів на Майдані

У розпорядженні редакції Bihus.Info є одразу три ухвали Оболонського районного суду міста Києва, в яких прокурор Олег Грицак виступає в суді проти активістів Революції. 22 січня 2014 року він разом із колегою-прокурором просив арештувати на 2 місяці студентів університету ім. Карпенка-Карого Вадима Ковальова і Данила Окулова. 24 січня син нинішнього глави СБУ підтримував таке саме клопотання проти активіста з Тернопільщини Сергія Сімонова.

Вадим Ковальов сьогодні працює актором театру і кіно в Будапешті. В інтерв'ю журналістам Bihus.Info він розповів, що силовики "безпощадно били" його під час затримання, а слідчі змусили підписати документи, не давши можливості їх прочитати.



Активіст Револіції гідності

Тодішня адвокатка актора Ксенія Проконова додала, що правоохоронці у справі Ковальова та інших студентів цього вишу спиралися на вкрай слабкі докази.

Нам інкримінували, скажімо, що вони були одягнені в зимовий одяг, який нібито передбачає стояння на холоді... Тобто виявляється, що в нас така ознака (злочину, – 24 канал) з'явилася,

– розповіла журналістам адвокатка.

Попри це, прокурор Оболонської прокуратури Олег Грицак підтримував обвинувачення в суді і клопотав про те, щоб до Вадима Ковальова застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За словами Ксенії Проконової, перед судовим засіданням прокурори навіть намагалися зайти в кабінет до судді, щоб із ним "поговорити".



Адвокатка Ксенія Проконова

Там було таке бажання. Але ми їх не впустили, тому що це – абсолютно незаконно. Це – поширена практика, але від цього вона не стає більш законною,

– зазначила Проконова.

У той же день суд розглядав і аналогічне клопотання прокуратури щодо 18-річного Данила Окулова. Оскільки Окулов є з Криму, і частина його рідних залишається на окупованому півострові, він відмовився давати інтерв'ю на камеру. Однак інформацію із судової ухвали – підтвердив. Через два дні, 24 січня 2014 року, Олег Грицак в суді клопотав про тримання під вартою іншого активіста – Сергія Сімонова.



Суд розглядав і аналогічне клопотання прокуратури щодо 18-річного Данила Окулова

У тому ж кримінальному провадженні, що й Сімонова, затримали і 72-річного на той час Миколу Пасічника. Він був героєм одного з попередніх розслідувань Bihus.Info. Саме через те кримінальне провадження у квітні цього року екс-заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге оголосили про підозру.

"Підозрюваній інкримінується незаконне затримання, незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи, а також стаття 340 ККУ – перешкоджання проведенню мітингів і зборів", – пояснив журналістам керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Саме його підрозділ розслідує злочини проти активістів Революції Гідності.

Чи варто в такому випадку сприймати Олега Грицака, який був прокурором у тому ж кримінальному провадженні, як співучасника злочину? Сергій Горбатюк схильний розглядати прокурорів, які підтримували обвинувачення в судах, радше як інструменти, використані керівництвом.



Сергій Горбатюк

"Досвідчені слідчі і прокурори, розуміючи, що відбувається, лягали на лікарняний або знаходили собі якісь інші причини для того, щоб не приймати рішення. А керівники вибирали наймолодших, недосвідчених, які не усвідомлювали, чим для них це може закінчитися", – пояснив свою думку начальник Управління спеціальних розслідувань.

З іншого боку, адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич вважає, що усі прокурори, які порушували закон при переслідуванні активістів, мають понести відповідальність. В тому числі – і прокурори, які підтримували обвинувачення і заявляли клопотання у судах.

"Розглядати цих прокурорів так, що вони тільки виконували вказівки свого керівництва – недопустимо. Вони є окремою процесуальною фігурою і повністю поділяють відповідальність за свої рішення", – сказав адвокат.



Віталій Титич

Цікаво, що в усіх трьох випадках, про які відомо BIHUS.Info, суд відмовляв Олегу Грицаку і його колегам у задоволенні клопотання, і натомість відпускав затриманих активістів під домашній арешт. В цьому Віталій Титич також бачить ознаку порушень з боку прокуратури.

"Це означає, що ті порушення були настільки грубі, що прокурори так "зашкварилися" тим, що вони принесли, що навіть в тій ситуації, коли був доволі серйозний тиск на суддів, вони не знаходили можливості задовольнити це", – пояснив він.

Якщо ж говорити про досвід, то хоч Олегу Грицаку у січні 2014 було лише 24 роки, він мав уже чималий стаж роботи. Спершу він 3 роки пропрацював юристом ТОВ "Ольвія-1", а потім – 2 роки в органах прокуратури.

Між іншим, уже після Революції Олег Грицак ще певний час пропрацював під керівництвом Ілони Клюге – у військовій прокуратурі Центрального регіону. Згодом Ілона Клюге потрапила під дію Закону "Про очищення влади", тобто під люстрацію.

Натомість Олега Грицака люстрація не торкнулася. Хоча Закон прямо передбачає, що під його дію підпадає у тому числі “працівник органу прокуратури, який… підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення в суді” щодо активістів.

Навпаки, через 4 місяці після того, як Ілоні Клюге офіційно оголосили про підозру, Олега Грицака призначили заступником прокурора Полтавської області. У Полтаві журналісти Bihus.Info намагалися отримати від Олег Грицака відповідь бодай на одне запитання: чи сьогодні він вважає законними притягнення активістів і студентів до відповідальності. Однак син глави СБУ відмовився на нього відповідати:

"Якщо у вас є будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся з офіційним запитом у прес-службу, ми вам дамо на все відповідь", – сказав прокурор.



Син глави СБУ

Такий запит із детально розписаними запитаннями журналісти надіслали на електронну адресу прес-служби прокуратури Полтавської області. На момент виходу цього матеріалу відповіді на нього так і не було.