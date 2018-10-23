Сыну главы СБУ "простили" преследование студентов во время Революции

Сын главы СБУ, прокурор Олег Грицак, преследовал по меньшей мере трех активистов Революции Достоинства – двух студентов театрального университета и 31-летнего жителя Тернопольщины. Однако, в отличие от своей экс-начальницы, Грицак-младший не получил подозрения и не был люстрирован.

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

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В распоряжении редакции Bihus.Info есть сразу три постановления Оболонского районного суда города Киева, в которых прокурор Олег Грицак выступает в суде против активистов Революции. 22 января 2014 года он вместе с коллегой-прокурором просил арестовать на 2 месяца студентов университета им. Карпенко-Карого – Вадима Ковалева и Даниила Окулова. 24 января сын нынешнего главы СБУ поддерживал такое же ходатайство против активиста с Тернопольщины Сергея Симонова.

Вадим Ковалев сегодня работает актером театра и кино в Будапеште. В интервью журналистам Bihus.Info он рассказал, что силовики "беспощадно били" его во время задержания, а следователи заставили подписать документы, не дав возможности их прочитать.



Активист Револиции Достоинства

Тогда адвокат актера Ксения Проконова добавила, что правоохранители в деле Ковалева и других студентов этого вуза опирались на крайне слабые доказательства.

Нам инкриминировали, скажем, что они были одеты в зимнюю одежду, которая якобы предусматривает стояние на холоде... То есть оказывается, что у нас такой признак (преступления, – 24 канал) появился,

– рассказала журналистам адвокат.

Несмотря на это, прокурор Оболонской прокуратуры Олег Грицак поддерживал обвинение в суде и ходатайствовал о том, чтобы к Вадиму Ковалеву применили меру пресечения в виде содержания под стражей. По словам Ксении Проконовой, перед судебным заседанием прокуроры даже пытались зайти в кабинет к судье, чтобы с ним "поговорить".



Адвокат Ксения Проконова

Там было такое желание. Но мы их не впустили, потому что это – абсолютно незаконно. Это – распространенная практика, но от этого она не становится более законной,

– отметила Проконова.

В тот же день суд рассматривал и аналогичное ходатайство прокуратуры в отношении 18-летнего Даниила Окулова. Поскольку Окулов из Крыма, и часть его родных остается на оккупированном полуострове, он отказался давать интервью на камеру. Однако информацию из судебного постановления – подтвердил. Через два дня, 24 января 2014 года, Олег Грицак в суде ходатайствовал о содержании под стражей другого активиста – Сергея Симонова.



Суд рассматривал и аналогичное ходатайство прокуратуры в отношении 18-летнего Даниила Окулова

В том же уголовном производстве, что и Симонова задержали 72-летнего на то время Николая Пасечника. Он был героем одного из предыдущих расследований Bihus.Info. Именно потому уголовное производство в апреле этого года экс-заместителя прокурора Оболонского района Илоне Клюге объявили о подозрении.

"Подозреваемой инкриминируется незаконное задержание, незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица, а также статья 340 УК – препятствование проведению митингов и собраний", – пояснил журналистам руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк. Именно его подразделение расследует преступления против активистов Революции Достоинства.

Стоит ли в таком случае воспринимать Олега Грицака, который был прокурором в том же уголовном производстве, как соучастника преступления? Сергей Горбатюк склонен рассматривать прокуроров, которые поддерживали обвинение в судах, скорее как инструменты, использованные руководством.



Сергей Горбатюк

"Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, ложились на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения. А руководители выбирали молодых, неопытных, которые не осознавали, чем для них это может закончиться", – пояснил свою мысль начальник Управления специальных расследований.

С другой стороны, адвокат семей Небесной Сотни Виталий Титыч считает, что все прокуроры, которые нарушали закон при преследовании активистов, должны понести ответственность. В том числе – и прокуроры, которые поддерживали обвинение и заявляли ходатайства в судах.

"Рассматривать этих прокуроров так, что они только выполняли указания своего руководства – недопустимо. Они являются отдельной процессуальной фигурой и полностью несут ответственность за свои решения", – сказал адвокат.



Виталий Титыч

Интересно, что во всех трех случаях, о которых известно BIHUS.Info суд отказывал Олегу Грицаку и его коллегам в удовлетворении ходатайства, и отпускал задержанных активистов под домашний арест. В этом Виталий Титыч также видит признак нарушений со стороны прокуратуры.

"Это означает, что те нарушения были настолько грубые, что прокуроры так "зашкварились" тем, что они принесли, что даже в той ситуации, когда было довольно серьезное давление на судей, они не находили возможности удовлетворить это", – пояснил он.

Если же говорить об опыте, то хотя Олегу Грицаку в январе 2014 было всего 24 года, он имел уже немалый стаж работы. Сначала он 3 года проработал юристом ООО "Ольвия-1", а затем – 2 года в органах прокуратуры.

Между прочим, уже после Революции Олег Грицак еще некоторое время проработал под руководством Илоны Клюге – в военной прокуратуре Центрального региона. Впоследствии Илона Клюге попала под действие Закона "Об очищении власти" под люстрацию.

Зато Олега Грицака люстрация не коснулась. Хотя Закон прямо предусматривает, что под его действие подпадает в том числе “работник органа прокуратуры, который... который поддерживал ходатайство о применении мер, поддерживал государственное обвинение в суде” в отношении активистов.

Наоборот, через 4 месяца после того, как Илоне Клюге официально объявили о подозрении, Олега Грицака назначили заместителем прокурора Полтавской области. В Полтаве журналисты Bihus.Info пытались получить от Олега Грицака ответ хотя бы на один вопрос: сегодня считает ли он законными привлечения активистов и студентов к ответственности. Однако сын главы СБУ отказался на него отвечать:

"Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь с официальным запросом в пресс-службу, мы вам дадим на все ответ", – сказал прокурор.



Сын главы СБУ

Такой запрос с подробно расписанными вопросами журналисты прислали на электронный адрес пресс-службы прокуратуры Полтавской области. На момент выхода этого материала ответа на него так и не было.