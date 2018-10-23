Выдумки и манипуляции: сколько раз соврал одиозный Семочко в скандальном интервью

16 октября один из руководителей внешней разведки Сергей Семочко дал интервью с опровержениями расследования "Наших Денег с Денисом Бигусом" в отношении имущества и российских паспортов его семьи. В ходе интервью Семочко соврал или манипулировал минимум 7 раз.

Об этом сообщил Bihus.Info.

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16 октября, через две недели после выхода в эфир расследования "Разведкой по почкам" о бывшем чиновнике СБУ, а ныне первом замглаве Службы внешней разведки Сергея Семочко, – он выступил в программе "Тропами войны" на телеканале ZIK. В течение 15 минут чиновник якобы опроверг факты, изложенные в журналистском расследовании. А потому Редакция программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" предоставила соответствующее разъяснение заявлениям Семочко.

Ложь №1: российский паспорт жены

"Моя семья на постоянной основе проживает в Украине. Татьяна Лысенко, моя любимая женщина, с которой мы венчаны перед Богом и воспитываем нашего ребенка, тоже гражданина Украины. Вот ее паспорт. Других паспортов ни я, ни она не имеем", – оправдался Семочко.

Демонстрация Семочко украинского паспорта Татьяны Лысенко никоим образом не опровергает выдачу ему российского. В программе журналисты привели вполне обоснованные доказательства того, что опубликованная в сети копия российского паспорта Татьяны Лысенко с высокой вероятностью является реальной, поскольку паспорт именно с такими серией-номером, на ее имя, на ее дату рождения – действительно выдавался официальными органами РФ, на него был дан российский индивидуальный налоговый номер. Российские паспортные данные Татьяны Лысенко верифицируются через официальный сайт Федеральной налоговой РФ.

Более того, именно этим сайтом налоговой РФ пользуется сама СБУ, когда в рамках следственных действий проверяет паспорта РФ, выданные завербованным агентам ФСБ на оккупированной территории.

Сайт налоговой РФ

Собственно, мы не сомневаемся, что украинское гражданство и паспорт у Татьяны Лысенко также есть: например, ее дом в Козине в реестре недвижимости пробивается по ее украинскиму ИНН.

Поэтому в расследовании шла речь о том, что Татьяна Лысенко вероятно приняла двойное гражданство и получила паспорт РФ в качестве второго, что запрещено украинским законодательством.

Вместе с тем, мы все же не можем не обратить внимание на то, что продемонстрированный Семочко паспорт визуально содержит нечеткую черно-белую фотографию, а ФИО владельца паспорта Семочко полностью закрыл рукой. Поэтому мы не понимаем, с какой целью Семочко вообще демонстрировал этот документ.



Семочко демонстрирует якобы паспорт жены

Ложь №2: "автоматическая паспортизация" в Крыму

"В отношении гражданства крымчан следует помнить, что более 2 миллионов граждан Украины, которые по состоянию на 2014 год обитали в Крыму, стали жертвами тотальной автоматической паспортизации Путиным всех крымчан. Подавляющее большинство из них были вынуждены подчиниться оккупационному режиму", – пояснил Семочко.

Это откровенная чушь. После насильственного и незаконного присоединения Крыма к Российской Федерации, РФ постановил (федеральным конституционным законом), что признает жителей Крыма и граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на территории полуострова – гражданами России. Это было по сути заявление политического характера. Однако такое явление, как "принудительная паспортизация" является мифом.

Паспорта в России выдает МВД РФ. Для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ, необходимо: подать заявление (оно должна быть написано от руки или машинописным текстом, подаваться лично человеком, который хочет получить паспорт) и пакет документов (свидетельства о рождении свое и несовершеннолетних детей, две фотографии, квитанция об уплате госпошлины и так далее).

Это означает, что для того, чтобы оформить паспорт гражданина РФ – надо лично обращаться в уполномоченный орган, лично заполнять заявление и лично подавать документы.

Напомним, украинских политзаключенных в России до сих пор не могут заставить официально принять российское гражданство – взять российские паспорта. Олег Сенцов до сих пор в документах русских органов проходит как гражданин Украины, и российская сторона не может продемонстрировать ни копий, ни выходных данных какого-нибудь российского паспорта. А Александра Кольченка для принятия российского паспорта даже шантажируют родителями, которые остались на оккупированной территории.

Поэтому невозможно паспортизировать семью Семочко без их на то согласия.



Российские паспорта родственников Семочко

Ложь №3: российский ИНН жены

"Российские идентификационные номера присваивались в период аннексии автоматически, всем гражданам. Кому они присвоены, кому нет – мне сложно ответить на этот вопрос", – заявил Семочко.

Такая же чушь, как и о принудительной паспортизации. Индивидуальные налоговые номера в России, в отличие от Украины, получают "автоматом" не все граждане – а те, которые каким-то образом пересекаются с официальным налогообложением: официально трудоустроены, имеют бизнес, страхование, продают что-то, с чего надо уплатить налог, например, недвижимость и тому подобное. То есть получить код без собственного ведома и желания просто не является возможным. Поэтому нам трудно ответить на вопрос – почему Сергей Семочко автоматически в одностороннем порядке присвоил всем крымчанам, вслед за паспортами РФ, еще и ИНН.

Ложь №4: бизнес жены

"Тот дом, который показан в сюжете, на 333 квадрата, он действительно принадлежит моей любимой женщине, Татьяне Лысенко. У жены был бизнес в Крыму, были частные предприятия ... туристический бизнес. При этом почему-то умышленно забыли о том, что мы продали этот бизнес, заплатили с этого бизнеса все налоги. Мы продали машину, заплатили все налоги", – рассказал Семочко.

Во-первых, в расследовании было указано, что ранее Татьяна Лысенко в Крыму имела ФОТ и турфирму ЧП "Ялта-Холидей". Во-вторых, дом в Козине она приобрела за полгода до продажи турфирмы: дом приобретен в феврале 2016 года, а турфирма сменила владельца в октябре 2016 года. То есть жена разведчика физически не могла купить дом на деньги от продажи туристического бизнеса.

В-третьих, вряд ли этот бизнес можно назвать высокодоходным: сразу после перерегистрации на нового учредителя компания была вообще ликвидирована. Логика в том, чтобы прибыльный бизнес купить с полугодовым авансом, чтобы потом просто закрыть – отсутствует. В итоге, по данным наших источников официальные доходы Татьяны Лысенко с 2010 по 2018 год – 1,25 миллиона гривен, что эквивалентно 135 тысяч долларов по актуальному курсу (это примерно 1/10 дома, который оформлен на Лысенко).



Бизнес жены Семочко

Ложь №5: зашифрованное авто

"Сейчас я передвигаюсь автомобилем, который находится на балансе Службы внешней разведки и которым управляют кадровые сотрудники Службы. Он это не мой частный автомобиль ... Номерные знаки это "номера прикрытия", если простым языком", – сказал Семочко.

Во-первых, "номера прикрытия" – это то, что должно прикрывать спецтранспорт, а не помогать идентифицировать его владельца или пассажира. В случае с Семочко – мы имеем дело как раз со вторым вариантом. Поскольку в номерных знаках на его машине – АА1172СХ – безошибочно угадываются персональные данные замглавы разведки, а именно его дата рождения – ноябрь 1972 год.

Во-вторых, каким образом Семочко, будучи официально еще сотрудником СБУ, мог пользоваться автомобилем СВР? Ведь эту машину с Семочко в центре города, а также на Аскольдовом переулке, где расположено ранее возглавляемое им столичное управление СБУ, журналисты фиксировали минимум 4 раза задолго до назначения чиновника в разведку.

Несмотря на комплиментарный характер интервью и лояльное отношение журналиста к гостю программы – все же прозвучал вопрос относительно того, как так случилось, что авто было в пользовании Семочко еще в СБУ. Однако этот вопрос чиновник проигнорировал. На аналогичный вопрос глава СВР Егор Божок ответил, что машина могла быть рабочим транспортом в СБУ, а после перехода Семочко в разведку – могла быть передана на баланс СВР, а с ней якобы и номера, и даже водитель. Однако учитывая нюанс с номерами, то есть основания сомневаться в реалистичности этого сценария.



Автомобиль Семочко

Ложь №6: вертолет

"Например, на улице вы прошли мимо красивого авто, например Rolls Royse Phantom, который стоит миллионы долларов, сделали фотографию. После этого, через какое-то время, вы занимаете ответственную должность. Вдруг появляется на экране ваша фотография и говорится, что Александр ездит на Phantom, и не указал свои доходы в декларации. Наверное, это и есть элемент манипулирования", – сообщил Семочко.

Манипулирование здесь действительно есть – однако не в журналистском расследовании, а в объяснениях Семочко. Дети Татьяны Лысенко публиковали различные фото с вертолетом (рядом и внутри) минимум три раза за три года, то в Одессе на винодельне, то где-то в степи. Каждый раз, по странному стечению обстоятельств, это был один и тот же вертолет, его бортовой номер UR-ICH четко видно на всех фото. Причем в журналистском расследовании не звучало утверждение о том, что вертолет "принадлежит" семье Семочко. Речь шла о том, что им часто пользуются, и даже была озвучена ориентировочная стоимость аренды этого транспортного средства для перелетов по данным фирмы-эксплуатанта.



Вертолет Семочко

Ложь №7: спецагенты на субподряде у журналистов

"Если погрузиться в глубину этого вопроса, то маленькая команда журналистов не способна зафиксировать сотрудника, высокопоставленного сотрудника СБУ, в течение года, чтобы это не было каким-то образом видно или не видно. В программе показаны ракурсы – как выезжает моя машина, как я двигаюсь по городу. Эти элементы визуального наблюдения, являются элементами использования оперативно-технических средств, то есть целого комплекса", – подчеркнул Семочко.

Мы настойчиво предлагаем Сергею Семочко не распространять неправдивую информацию. Над этой программой в части съемок работали: 1 журналист, 2 оператора и 2 водителя, причем, учитывая потребности других журналистов программы – по очереди. Все съемки сделаны без использования специальных ресурсов, или, как выразился Семочко, "оперативно-технических средств".

В распоряжении программы – гражданская видеокамера и гражданский, побитый годами и нелегкой судьбой, старый квадрокоптер. Почему сотрудник СБУ, а потом СВР не заметил журналистов – вопрос, который по нашему мнению, лежит в плоскости его профессиональной пригодности.

Мы также предлагаем Сергею Алексеевичу разъяснить его водителю, даже с учетом высокопоставленного пассажира в машине – он не имеет права нарушать правила дорожного движения. Проезд на красный и проезд по встречной, которые мы фиксировали во время съемок, могут создать аварийную ситуацию, поэтому запрещены для всех участников дорожного движения.