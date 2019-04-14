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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Порошенко заявил, что уже уволил скандального контрразведчика Семочко

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      Порошенко пришел на дебаты, но его оппонент Зеленский не появился
      Порошенко пришел на дебаты, но его оппонент Зеленский не появился / Screenshot

      Президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" 14 апреля на дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Зеленский не появился, но Порошенко, согласно регламенту дебатов, отвечал на вопросы журналистов. И когда президента спросили: "Когда вы уволите Семочко", – он ответил: "Я уже уволил его в пятницу".

      Коротко о скандале вокруг Сергея Семочко

      В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины – владеет состояниями, которые невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшая семья получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Сергей Семочко
      Источник: 24 канал
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