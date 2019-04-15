Стадион так стадион: как Порошенко без Зеленского проводил дебаты

Петр Порошенко все же пришел на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Поскольку Владимира Зеленского, как он и обещал накануне, не было, действующий президент получил возможность провести собственную пресс-конференцию и в течение почти часа отвечал на вопросы журналистов.

Неудобные вопросы он осторожно обходил. Зато во время каждого ответа не забывал напоминать, что Зеленского нет, и даже призвал оппонента прийти на дебаты в любой удобный для него день до выборов.

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Не забыли журналисты спросить и о большом количестве "чернухи" против Зеленского. Порошенко заверил, что никакого отношения к негативной кампании оппонента не имеет. А вот сторонники действующего президента перед дебатами раздавали листовки с прямым текстом, что Зеленский – наркоман.



Такие листовки раздавали сторонники главы государства

Неохотно отвечал и на неудобные вопросы президент и после так называемых дебатов в кулуарах. Например, о том, когда он продаст свой бизнес.

В конце дебатов одного политика Порошенко вышел во двор "Олимпийского", где его ждали несколько тысяч человек. Вместе с ними президент даже спел.



Петр Порошенко на "Олимпийском"

Политолог Олег Саакян пояснил: дебаты – это возможность получить площадку, на которой можно "проехаться" сокрушительной критикой по оппоненту и создать нужные нарративы относительно продвижения самого себя.

Прежде всего, это направлено на собственного избирателя – чтобы дать ему дополнительный аргумент. Во-вторых, на того избирателя, который еще не определился. Чтобы побудить проголосовать именно за себя. И кроме этого, чтобы показать свою силу и частично деморализовать избирателя своего противника,

– пояснил он.

По словам экспертов, Петр Порошенко за считанные дни до выборов взялся делать то, что должен был делать на протяжении пяти лет. Например, менять кадровую политику. Ведь президент уволил скандального заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Однако возникает вопрос, почему он не сделал этого еще в октябре 2018 года, когда разгорелся скандал с российским паспортом жены и доходами разведчика.

Но есть шанс, что дебаты между кандидатами состоятся. Ведь есть информация, что сейчас штаб Порошенко ведет об этом переговоры со штабом Зеленского.