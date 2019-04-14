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      Дебаты Порошенко на "Олимпийском": сколько людей посетили мероприятие

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      НСК "Олимпийский" 14 апреля в день проведения дебатов Петра Порошенко
      НСК "Олимпийский" 14 апреля в день проведения дебатов Петра Порошенко / 24 канал

      На дебаты, которые 14 апреля на НСК "Олимпийский" проводил кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко, пришло около 5 тысяч человек.

      Такую статистику озвучили в Нацполиции. Правоохранители с утра усиленно охраняли прилегающую к стадиону территорию.

      Читайте также: Порошенко на стадионе и Зеленский в онлайне: главное о дебатах на "Олимпийском" 14 апреля

      В свою очередь, пресс-секретарь действующего президента Святослав Цеголко сообщил другую цифру. Так, по подсчетам штаба Порошенко мероприятие посетили 20 тысяч человек. В СБУ, кстати, уверяют, что дебаты Порошенко охраняли 15 тысяч правоохранителей.

      Полиция совместно с Национальной гвардией обеспечили общественную безопасность во время проведения мирного собрания граждан, на котором присутствовало до 5 тысяч человек. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, ведь многие граждане двигались и по проезжей части дороги,
      сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Фацевич.

      Также в полиции добавили, что во время этого мероприятия было спокойно, оно прошло без инцидентов, мирно. Однако в ходе проведения дебатов Петра Порошенко в полицию поступил ряд звонков о минировании в разных уголках столицы.


      Охраняла НСК даже конная полиция

      В частности, злоумышленники сообщили о "минировании" Майдана Независимости, 3 отелей и одного ТРЦ. Правоохранители проверили все указанные объекты, эвакуировали 1500 человек и не нашли опасных предметов.

      Так, 14 апреля на дебаты, анонсированные действующим главой государства и кандидатом в президенты Петром Порошенко, не пришел его оппонент Владимир Зеленский. О том, что его не следует ожидать Зеленский сообщал ранее, приглашая, в свою очередь, на стадион Петра Порошенко, однако в другой день и в другое время.

      Что еще известно о предвыборной борьбе между Зеленским и Порошенко?Кроме дебатов на "Олимпийском", Зеленский еще предложил, чтобы каждый из кандидатов сдал анализы на содержание наркотических веществ и алкоголя. Порошенко призвал Зеленского сделать это вместе в медпункте "Олимпийского". Но лидер "Квартала 95" отказался и сдал тесты в лаборатории Eurolab. Зато президент все же сделал это на НСК "Олимпийский" с участием специалистов частных клиник "Медиком" и "Борис", а также Государственного наркологического центра и Киевской больницы скорой помощи.

      По результатам анализов, в организмах ни Порошенко, ни Зеленского никаких противозаконных веществ обнаружено не было.

      По словам лидера "Квартала 95", он не захотел сдавать анализы в помещении стадиона, потому что здесь нет лаборатории. У Порошенко считают, что таким образом Зеленский избегает объективного и беспристрастного обследования. 10 апреля, поддержав призыв легендарного украинского боксера Владимира Кличко, Петр Порошенко второй раз сдал анализы, но сделал это в присутствии экспертов добровольной антидопинговой организации VADA. Однако Зеленский во второй раз проходить тест отказался.

      Результаты Порошенко должны обнародовать ориентировочно 15 апреля.


      Рейтинги кандидатов перед вторым туром президентских выборов​

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Фейковые заминирования НСК Олимпийский Полиция
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