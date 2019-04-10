Зеленский решил не сдавать анализы представителям VADA

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не откликнется на призыв бывшего чемпиона мира Владимира Кличко и не будет сдавать анализы экспертам независимой антидопинговой организации.

Политический консультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков отметил, что время анализов закончилось, пишет BBC.

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В штабе Зеленского считают, что теперь – время идти на дебаты.

Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уж как сдал: кто-то сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории,

– сказал он.

Разумков еще раз подчеркнул, что готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Отметим, эксперты Voluntary Anti-Doping Association повезут сбор крови Порошенко в США и будут проверять его на спортивной базе медицинской лаборатории.

Что такое Vada Testing? Независимая антидопинговая ассоциация. Была создана в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Проходить "допинг-пробы" на ее базе боксеры могут на добровольных началах, и организация уже сделала тысячи тестов для спортсменов со всего мира. VADA имеет собственную лабораторию, которая имеет одобрение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения исследований, и международно признанную антидопинговую группу для сбора образцов и поддержания цепочки поставок.

Между тем в штабе Порошенко напомнили, что тот будет ждать своего оппонента 14 апреля в 14:14 на "Олимпийском". А вечером в пятницу, 19 апреля, действующий гарант появится в студии Общественного.

Почему Порошенко и Зеленский решили сдать анализы? Владимир Зеленский согласился на проведение дебатов с Порошенко, но озвучил условие: они должны сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab. Однако, видимо, неслучайно. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство.



Петр Порошенко для сдачи анализов приехал на НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови. Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем через 48 часов. А не как у политика и шоумена – за несколько часов.

Как Зеленский и Порошенко сдавали анализы: видео