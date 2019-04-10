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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Анализы Порошенко и Зеленского повезут в США

      70 Читати новину українською
      VADA повезет забор крови кандидатов в США
      VADA повезет забор крови кандидатов в США / Коллаж 24 канала

      Эксперты Voluntary Anti-Doping Association в Киеве возьмут кровь для анализов у Порошенко и Зеленского, чтобы провести их в США на базе спортивной медицинской лаборатории. Однако согласие на повторное проведение анализов от обоих кандидатов еще под вопросом.

      Пробы крови кандидатов проанализируют на более чем 300 показателей, сообщила представитель VADA доктор Анжела Сильва во время пресс-конференции.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Да, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать 10 апреля на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов экспертам VADA.

      Сбор крови кандидатов в президенты Украины проверят в США на базе спортивной медицинской лаборатории,
      – сказала она.

      В то же время представитель VADA сообщила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны после двух-трех дней после сдачи.

      Что такое Vada Testing?Независимая антидопинговая ассоциация. Была создана в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Проходить "допинг-пробы" на ее базе боксеры могут на добровольных началах и организация уже сделала тысячи тестов для спортсменов со всего мира. У VADA есть собственная лаборатория, которая имеет одобрение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения исследований, и международно признаная антидопинговая группа для сбора образцов и поддержания цепочки поставок.

      На призыв боксера уже отреагировал действующий президент Петр Порошенко – пообещал приехать. Однако о согласии Зеленского пока нет информации. Ранее в его команде заявили, что кандидат в президенты больше не будет сдавать анализы на употребление наркотиков или алкоголя, ведь уже сдавал их в клинике Eurolab.

      Почему Порошенко и Зеленский решили сдать анализы?Владимир Зеленский согласился на проведение дебатов с Порошенко, но озвучил условие: они должны сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab. Однако, видимо, неслучайно. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство.

      Петр Порошенко для сдачи анализов приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Ни у Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержания психоактивных веществ или алкоголя в крови. Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена – за несколько часов.

      Как Зеленский и Порошенко сдавали анализы: видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Анализы
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