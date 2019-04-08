Зеленский больше не будет сдавать никакие анализы, – штаб кандидата

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы на употребление наркотиков или алкоголя, ведь уже сдавал их в клинике Eurolab. В команде артиста утверждают, что их результаты честные.

Об этом во время брифинга заявил руководитель штаба Зеленского Иван Баканов.

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Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов – это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурами. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы – пусть они выясняют,

– сказал Баканов.

Кроме того, представители кандидата добавили, что Зеленский не будет давать анализы и представителям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Отметим, Владимир Зеленский для проведения дебатов с Порошенко озвучил условие: они должны сдать анализы на наркотическую и алкогольную зависимость. Однако, кандидат не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском" 5 апреля, потому что там "нет соответствующего оборудования". Он выбрал для этого клинику Eurolab, однако, видимо, не случайно. Ее основатель и президент Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиуллина во времена Януковича.

Зато Петр Порошенко для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник.

Ни в Порошенко, ни у Зеленского не выявили содержание психоактивных веществ или алкоголя в крови.

Как Зеленский и Порошенко задавали анализы: видео

Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем за 48 часов. А не как у политика и шоумена – за несколько часов. Также он предложил обоим кандидатам сдать анализы в WADA.