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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Зеленський більше не буде здавати жодні аналізи, – штаб кандидата

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      Зеленський не буде здавати більше жодні аналізи
      Зеленський не буде здавати більше жодні аналізи / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти України Володимир Зеленський більше не буде здавати аналізи на вживання наркотиків чи алкоголю, адже вже здавав їх у клініці Eurolab. У команді артиста переконують, що їх результати є чесними.

      Про це під час брифінгу заявив керівник штабу Зеленського Іван Баканов.

      Читайте також: Радники Зеленського: хто вони та що про них відомо

      Якщо ми так часто будемо про це згадувати, то на будь-яку конференцію журналістів будуть пускати тільки після здачі аналізів – це вже повний абсурд. Були здані аналізи відповідно до чинного законодавства та процедури. Якщо в когось є сумнів щодо дійсності та махінацій, то звертайтеся до правоохоронних органів – нехай вони з’ясовують,
      – сказав Баканов.

      Окрім того, представники кандидата додали, що Зеленський не буде давати аналізи і представникам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

      Зазначимо, Володимир Зеленський для проведення дебатів з Порошенком озвучив умову: вони мають здати аналізи на наркотичну і алкогольну залежність. Проте, кандидат не захотів здавати аналізи разом із Петром Порошенком на НСК "Олімпійському" 5 квітня, бо там "немає відповідного обладнання". Він обрав для цього клініку Eurolab, проте, мабуть, невипадково. Її засновник і президент Андрій Пальчевський активно підтримує шоумена і має українське та російське громадянство. Також він був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна за часів Януковича.

      Натомість Петро Порошенко для цього приїхав до НСК "Олімпійського". Аналізи для чинного президента робитимуть одразу кілька клінік

      Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.

      Як Зеленський і порошенко задавали аналізи: відео

      Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин. Також, він запропонував обидвом кандидатам здати аналізи у WADA.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини України Аналізи
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