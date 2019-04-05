Порошенко сдал кровь на содержание алкоголя: известны результаты

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ на НСК "Олимпийском". Согласно второму этапу исследования алкоголя и психоактивных веществ в моче и крови президента не обнаружили.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый сказал в эфире телеканала "Прямой", что исследование крови на наличие алкоголя сделали с помощью газового хроматографа.

Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

Исследования работники сделали за 1 час и 40 минут. Медики имеют также образцы волос Петра Порошенко. Результаты этого исследования будут готовы примерно через две недели. Они покажут содержание или отсутствие наркотических веществ в организме президента.

Накануне первые результаты быстрых тестов Порошенко показали, что никакого психоактивного вещества в крови действующего президента нет.

К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский также обнародовал результаты своих анализов крови. Он выбрал клинику Eurolab вместо НСК "Олимпийского". В первом варианте документа датой сдачи анализа было указано 2 апреля, но шоумен сразу исправил ее на 5 апреля. Лаборатория наркотиков не обнаружила.

Как Порошенко и Зеленский сдавали анализы, смотрите видео:

Что известно о сдаче анализов Порошенко и Зеленским?Владимир Зеленский во время призыва Петра Порошенко к проведению дебатов на НСК "Олимпийском" выдвинул несколько условий. Одним из них было, чтобы кандидаты перед дебатами сдали кровь для анализа на содержание алкоголя и наркотиков. Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, и сдал тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля.



Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, сдал кровь 5 апреля – для этого приехал на НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже даже есть первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови не обнаружено.