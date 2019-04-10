Порошенко на "Олимпийском" сдал анализы представителям VADA: видео

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл 10 апреля на стадион "Олимпийский" в Киеве, чтобы сдать анализы экспертам антидопинговой организации VADA. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня.

Что касается кандидата в президенты Владимира Зеленского, то он не собирается сдавать анализы экспертам VADA.

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Я хочу поддержать обращение Владимира Кличко относительно того, что это не прихоть, а важная и необходимая процедура, чтобы наша нация имела доверие к тому, что у нас президентом не сможет стать человек, который имеет зависимость от наркотиков или алкоголя,

– заявил после сдачи анализов Порошенко.

При этом он подчеркнул, что не утверждает, что Зеленский является наркоманом.

Порошенко также выразил убеждение, что анализы должны сдаваться не в лабораториях друзей, тем более, когда владельцами этих лабораторий являются граждане России, которые баллотировались в Госдуму. Очевидно, глава государства намекнул на то, что Зеленский сдавал предварительные анализы в клинике Eurolab, которую основал Андрей Пальчевский. Последний активно поддерживает Зеленского и имеет украинское и российское гражданства.

Президент сказал, что не платил за эти анализы и не знает, сколько они стоят. Также он не считает сдачу анализов унижением.

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Эксперты VADA (Voluntary Anti-Doping Association) повезут анализ урины Порошенко в США и проверят его на спортивной базе медицинской лаборатории. Результаты анализов могут быть известны через 2-3 дня после сдачи.

Приехать 10 апреля на стадион "Олимпийский" для сдачи анализов экспертам VADA Порошенко и Зеленского ранее призвал бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

Что такое VADA? Независимая антидопинговая ассоциация. Ее создали в 2011 году для продвижения эффективных антидопинговых практик и программ в боксе и смешанных единоборствах. Проходить допинг-пробы на базе ассоциации боксеры могут добровольно. Организация уже сделала тысячи тестов для спортсменов со всего мира. VADA имеет собственную лабораторию для проведения исследований, одобренную Всемирным антидопинговым агентством WADA.

История анализами Зеленского и Порошенко: что известно? Когда Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, то озвучил условие о сдаче анализов на наркотики и алкоголь. Однако политики сдавали анализы не вместе: Зеленский – в клинике Eurolab, а Порошенко – на "Олимпийском" (анализы действующего президента сделали сразу несколько клиник). Так, ни у Порошенко, ни у Зеленского не обнаружили содержания психоактивных веществ или алкоголя.



Украинский боксер Владимир Кличко раскритиковал сдачу анализов кандидатов. Мол, результаты допинг-теста могут быть готовы не ранее, чем через 48 часов. А не как у политика и шоумена – за несколько часов. Поэтому Кличко инициировал то, чтобы Порошенко и Зеленский сдали еще анализы для VADA. Порошенко согласился, а Зеленский – нет.

Смотрите видео о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы: