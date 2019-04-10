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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Порошенко на "Олімпійському" здав аналізи для VADA: відео

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      Петро Порошенко здає аналізи для VADA
      Петро Порошенко здає аналізи для VADA / Getty Images

      Кандидат у президенти України Петро Порошенко прибув 10 квітня на стадіон "Олімпійський" у Києві, щоб здати аналізи експертам антидопінгової організації VADA. Результати аналізів будуть відомі через 2-3 дні.

      Щодо кандидата у президенти Володимира Зеленського, то він не збирається здавати аналізи експертам VADA.

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      Я хочу підтримати звернення Володимира Кличка в тому, що це не забаганка, а важлива і необхідна процедура, щоб наша нація мала довіру до того, що в нас президентом не зможе стати людина, яка має залежність від наркотиків чи алкоголю,
      – заявив після здачі аналізів Порошенко.

      При цьому він наголосив, що не стверджує, що Зеленський є наркоманом.

      Порошенко також висловив переконання, що аналізи мають здаватися не в лабораторіях друзів, тим більше, коли власниками цих лабораторій є громадяни Росії, які балотувалися у Держдуму. Очевидно, глава держави натякнув на те, що Зеленський здавав попередні аналізи у клініці Eurolab, яку заснував Андрій Пальчевський. Останній активно підтримує Зеленського і має українське та російське громадянства.

      Президент сказав, що не платив за ці аналізи і не знає, скільки вони коштують. Також він не вважає здачу аналізів приниженням.

      Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

      Експерти VADA (Voluntary Anti-Doping Association) повезуть аналіз урини Порошенка у США і перевірятимуть його на базі спортивної медичної лабораторії. Результати аналізів можуть бути відомі після 2-3 днів після здачі.

      Приїхати 10 квітня на стадіон "Олімпійський" для здачі аналізів експертам VADA Порошенка і Зеленського раніше закликав колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

      Що таке VADA? Незалежна антидопінгова асоціація. Її створили у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм у боксі та змішаних єдиноборствах. Проходити допінг-проби на базі асоціації боксери можуть добровільною Організація вже зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу. VADA має власну лабораторію для проведення досліджень, схвалену Всесвітнім антидопінговим агентством WADA.

      Історія з аналізами Зеленського і Порошенка: що відомо? Коли Зеленський погодився на дебати з Порошенком, то озвучив умову про здачу аналізів на наркотики та алкоголь. Проте політики здавали аналізи не разом: Зеленський – у клініці Eurolab, а Порошенко – на "Олімпійському" (аналізи чинного президента зробили відразу кілька клінік). Так, ні в Порошенка, ні в Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю.

      Український боксер Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин. Тож Кличко ініціював те, щоб Порошенко і Зеленський здали ще й аналізи для VADA. Порошенко погодився, а Зеленський – ні.

      Дивіться відео про те, як Порошенко і Зеленський здавали аналізи:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Аналізи НСК Олімпійський
      Джерело: 24 канал
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