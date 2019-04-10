Дебати Порошенка і Зеленського на "Олімпійському": на які дати кандидати забронювали стадіон

До НСК "Олімпійський" надійшли запити щодо проведення дебатів від уповноважених представників кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Від представника Порошенка надійшов запит на проведення дебатів на 14 та 19 квітня. А від представника Зеленського – на 19 квітня, повідомили на "Олімпійському".

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Там додали, що "Олімпійський" ініціював переговори з представниками кандидатів на тему забезпечення проведення дебатів на території спорткомплексу.

Проте відомо, що з 19 по 21 квітня на "Олімпійському" триватиме Київський міжнародний книжковий ярмарок "Медвін: Книжковий світ".

9 квітня керівник державного Суспільного мовника Зураб Аласанія підтримав позицію ЦВК щодо проведення дебатів. Тож, відповідно до закону, дебати відбудуться на Суспільному в останню п'ятницю перед голосуванням, а саме 19 квітня. Дебати триватимуть годину – з 20:00 до 21:00.

Проведення дебатів може обійтися у 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Проте керівники "Олімпійського" кажуть, що кінцева вартість дебатів залежатиме від багатьох чинників, зокрема технічних.

Головне про дебати між Порошенком і Зеленським: що треба знати? Порошенко і Зеленський пройшли до другого туру виборів, що відбудеться 21 квітня. Коли стали відомі результати екзит-полів першого туру, Порошенко викликав Зеленського на дебати і той погодився. А згодом вже Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". Порошенко погодився, знявши відеоролик у відповідь.



Наразі точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", і яку саме дату оберуть для цієї події. Порошенко раніше заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня. А Зеленський називав датою дебатів 19 квітня.