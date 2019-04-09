Що показуватиме Суспільне, якщо Зеленський і Порошенко не з’являться на дебати: заява Аласанії

За будь-яких умов Суспільне о 20:00 буде змушене перервати ефір для того, щоб зробити заяву стосовно офіційних дебатів. Так, глава НСТУ Зураб Аласанія розповів, що транслюватимуть в ефірі, якщо жоден із кандидатів не з’явиться у студії або ж туди прийде лише один претендент на крісло глави держави.

Аласанія наголосив, що, якщо кандидати Зеленський і Порошенко все ж вирішать о 19:00 19 квітня проводити ток-шоу на НСК "Олімпійський", вони матимуть годину, аби встигнути прийти на вже офіційні дебати у студію Суспільного.

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О 19:00 починаються дебати на "Олімпійському", о 20:00 ми повинні розпочати їх на Суспільному. В мене є сумніви, що вони доїдуть. Закінчаться дебати на стадіоні чи ні, Суспільне зобов’язане о 20 годині розпочати офіційні дебати: тобто запустити картинку із відповідною інформацією про них. Але я не розумію, навіщо заганяти ситуацію у такі рамки,

– зазначив глава НСТУ на брифінгу.

Якщо на офіційні дебати у зазначений час прийде лише один кандидат, згідно з законом, він матиме право самостійно використати цей час в ефірі Суспільного.

Що ж показуватиме Суспільне, якщо на дебати до студії не завітають обидва кандидати?

"На екрані, якщо жоден з кандидатів не з’явиться, у нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру, наприклад, маленьке звірятко буде загортати своїми ручками що-небудь, а в той час буде рухомий рядок зі словами: "Перепрошуємо, кандидат "такий-то" не з’явився на дебати",– жартуючи пояснив Аласанія.

Що відомо про дебати між Порошенком і Зеленським?Після голосування щодо обрання нового президента України, яке відбулося 31 березня, жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Відтак, перші два місця, які посіли Володимир Зеленський (30,24%) і чинний український гарант Петро Порошенко (15,95%), пройшли до другого туру, який заплановано на 21 квітня.



Після оголошення результатів екзит-полів першого туру виборів Порошенко викликав Зеленського на дебати. За деякий час останній зняв відеоролик, у якому вже він викликав президента на дебати та висунув кілька умов, однією з яких є проведення заходу на стадіоні "Олімпійський". Порошенко, зі свого боку, на це погодився, заявивши у відеовідповіді: "Стадіон, так стадіон".



Точно невідомо, чи відбудуться дебати на "Олімпійському", жодних офіційних заяв не було. Щоправда, відомо, що між Суспільним і штабами кандидатів у президенти відбувалися перемовини щодо дебатів, зокрема й на стадіоні. Однак вони жодних результатів не дали.



Також до останнього часу неясною була і дата проведення дебатів. Порошенко заявляв, що чекатиме на Зеленського на "Олімпійському" у Києві 14 квітня. Згодом з’явилося відеозвернення лідера "Кварталу 95", в якому він повідомив, що його дебати з Порошенком на "Олімпійському" відбудуться 19 квітня, як цього вимагає закон. Згодом очільник фракції БПП Артур Герасимов заявив, що Порошенко готовий зустрітися на дебатах із Зеленським як 14-го, так і 19 квітня.