Что будет показывать Общественное, если Зеленский и Порошенко не появятся на дебатах, – Аласания

При любых условиях Общественное в 20:00 будет вынуждено прервать эфир для того, чтобы сделать заявление относительно официальных дебатов. Глава НОТУ Зураб Аласания рассказал, что будут транслировать в эфире, если ни один из кандидатов не появится в студии или туда придет только один претендент на кресло главы государства.

Аласания подчеркнул, что, если кандидаты Зеленский и Порошенко все же решат в 19:00 19 апреля проводить ток-шоу на НСК "Олимпийский", они будут иметь час, чтобы успеть прийти на уже официальные дебаты в студию Общественного.

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В 19:00 начинаются дебаты на "Олимпийском", в 20:00 мы должны начать их на Общественном. У меня есть сомнения, что они доедут. Закончатся дебаты на стадионе или нет, Общественное обязано в 20 часов начать официальные дебаты: то есть запустить картинку с соответствующей информацией о них. Но я не понимаю, зачем загонять ситуацию в такие рамки,

– отметил глава НОТУ на брифинге.

Если на официальные дебаты в указанное время придет только один кандидат, согласно закону, он имеет право самостоятельно использовать это время в эфире Общественного.

Что же будет показывать Общественное, если на дебаты в студии не придут оба кандидата?

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка со словами: "Извините, кандидат "такой-то" не явился на дебаты", – шутя объяснил Аласания.

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским?После голосования относительно избрания нового президента Украины, которое состоялось 31 марта, ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Следовательно, первые два места, которые заняли Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%), прошли во второй тур, который запланирован на 21 апреля.



После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых есть проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".



Точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", никаких официальных заявлений не было. Правда, известно, что между Общественным и штабами кандидатов в президенты происходили переговоры относительно дебатов, в том числе и на стадионе. Однако они никаких результатов не дали.



Также в последнее время неясной была и дата проведения дебатов. Порошенко заявлял, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" в Киеве 14 апреля. Впоследствии появилось видеообращение лидера "Квартала 95", в котором он сообщил, что его дебаты с Порошенко на "Олимпийском" состоится 19 апреля, как того требует закон. Впоследствии глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко готов встретиться на дебатах с Зеленским как 14-го, так и 19 апреля.