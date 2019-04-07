Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Петр Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского 14 апреля появиться на стадионе "Олимпийский" для проведения дебатов перед вторым туром выборов.

"Хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе ("Олимпийском", – ред.), Именно там где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Думаю, что 19 или 20 час будет оптимальным сроком", – заявил Порошенко в эфире телеканала "Украина".

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Он призвал приходить на стадион зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены, "как хотел Владимир Зеленский".

"Сойти с этой позиции будет безответственно по отношению к стране и по отношению к избирателям",

– сказал Порошенко о вероятном отказе Зеленского от дебатов.

Он также высказался о содержательной дискуссии.

"Принципиально для будущего государства, чтобы была обоснованная, содержательная дискуссия, а проигрывает не тот, кто занял второе место, а в случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, проигрывает страна, она лишена будущего", – сказал Порошенко.

7 апреля Центральная избирательная комиссия завершила обрабатывать все протоколы после первого тура виборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Зеленским и Порошенко.

Дебаты между Порошенко и Зеленским: что об этом известно?​

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты после результатов экзит-полов первого тура выборов. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он уже вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, зато сдал тесты в лаборатории Eurolab. По результатам анализов в организмах обоих кандидатов ни алкоголя, ни наркотиков не обнаружили.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны состояться, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов, Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз это должно быть 19 апреля. Дебаты должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут.



Однако с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" запланирована Киевская международная книжная ярмарка "Медвин: Книжный мир". Поэтому, вероятно, именно поэтому Порошенко и призывает Зеленского провести дебаты раньше, 14 апреля.