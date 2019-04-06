Зеленский vs Порошенко: кто завоюет зрительскую аудиторию на дебатах?

Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе – подмена политики спортом и шоу. Порошенко сам деполитизировал серьезный момент и своими руками убирает политические аспекты выборов.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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На стадионе будет не диалог между Зеленским и Порошенко, а взаимные обвинения. Это будет народный трибунал. И результат дискуссии не важен,

– отмечает Небоженко.

По его словам, Порошенко дебаты на стадионе невыгодны. Он опытный демагог, хороший оратор, имеет опыт дискуссий. Поэтому действующий президент будет говорить о вере, Томосе, армии, украинском языке. А Зеленский будет перечислять коррупционеров, мародеров. Будет список грехов Порошенко.

Стратегия штаба Зеленского – усиливать негативный портрет Порошенко, а не вести диалог с ним. Это легче – подготовить отдельное судебное обвинение. Порошенко будет говорить, что Украина получила Томос, а Зеленский ответит: а почему Гладковский-Свинарчук (экс-чиновник, которого СМИ подозревают в коррупции – "24") до сих пор не арестован? Порошенко скажет – ты ничего не умеешь делать. А Зеленский ответит – а ты воруешь,

– прогнозирует политолог.

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Как подчеркивает Небоженко, естественно, что аудитория будет слушать не слова Порошенко о правах человека. Всегда более интересны обвинения. По его мнению, люди будут на стороне молодого, неизвестно насколько честного, но искреннего Зеленского.

Что известно о дебатах между Зеленским и Порошенко?Зеленский призвал Порошенко прийти на дебаты на НСК "Олимпийский". Кандидат в президенты Порошенко озвучил свои условия для проведения дебатов. В частности, все каналы имеют право транслировать дебаты вживую. Порошенко должен признать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским". Кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.



Порошенко согласился и предложил три этапа: по программе укрепления обороны и безопасности. По внешней политике и о защите конституционных прав и свобод украинских граждан. 5 апреля утром Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на содержание алкоголя и наркотиков.



По закону "О выборах президента", теледебаты проводятся вечером в последнюю пятницу перед днем голосования в прямом эфире – 19 апреля.

Зеленский призвал Порошенко к дебатам: смотрите видео