Зеленський vs Порошенко: хто завоює глядацьку аудиторію на дебатах?

Дебати Зеленського і Порошенка на стадіоні – підміна політики на спорт і шоу. Порошенко сам деполітизував серйозний момент і своїми руками витирає політичні аспекти з виборів.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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На стадіоні буде не діалог між Зеленським і Порошенком, а взаємні звинувачення. Це буде народний трибунал. І результат дискусії не важливий,

– зазначає Небоженко.

За його словами, Порошенку дебати на стадіоні не вигідні. Він досвідчений демагог, хороший оратор, має досвід дискусій. Тому діючий президент говоритиме про віру, Томос, армію, українську мову. А Зеленський перераховуватиме корупціонерів, мародерів. Буде список гріхів Порошенка.

Стратегія штабу Зеленського – посилювати негативний портрет Порошенка, а не вести діалог з ним. Це легше – підготувати окреме судове звинувачення. Порошенко говоритиме, що Україна отримала Томос, а Зеленський відповість: а чому Гладковський-Свинарчук (екс-чиновник, якого ЗМІ підозрюють в корупції – "24") досі не заарештований? Порошенко скаже – ти нічого не вмієш робити. А Зеленський відповість – а ти крадеш,

– прогнозує політолог.

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Як підкреслює Небоженко, природно, що аудиторія слухатиме не слова Порошенка про права людини. Завжди цікавіші звинувачення. На його думку, люди будуть на стороні молодого, невідомо, наскільки чесного, але щирого Зеленського.

Що відомо про дебати між Зеленським і Порошенком? Зеленський закликав Порошенка прийти на дебати на НСК "Олімпійський". Кандидат у президенти озвучив Порошенку свої умови для проведення дебатів. Зокрема, всі канали мають право транслювати дебати наживо. Порошенко має визнати що він "йде на дебати не з бидлом, не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з клоуном, не з ватніком, а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським. Кандидати мають пройти медичну експертизу.



Порошенко погодився і запропонував три етапи: по програмі укріплення оборони і безпеки. По зовнішній політиці і про захист конституційних прав і свобод українських громадян. 5 квітня вранці Зеленський і Порошенко здали аналізи крові на вміст алкоголю і наркотиків.



За законом "Про вибори президента", теледебати проводяться увечері в останню п'ятницю перед днем голосування у прямому ефірі – 19 квітня.

Зеленський закликав Порошенка до дебатів: дивіться відео