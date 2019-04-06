Луценко хочет, чтобы Зеленский и Порошенко провели дебаты в интересном месте

Генпрокурор Юрий Луценко выступил с предложение, чтобы дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись в библиотеке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и выложил фотографии самых красивых библиотек мира.

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"Я – за дебаты в библиотеке. С предварительной сдачей годовых деклараций прочитанных книг", – отметил он.

Предложение главы ГПУ уже поддержала его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Что именно имел в виду Луценко, выдвигая местом проведения дебатов библиотеку, неизвестно. Вероятно, он таким образом хотел сыронизировать, что место проведения дебатов еще не определено. А возможно, Юрий хочет, чтобы новоизбранный президент был начитанным.

Луценко и ранее отмечался странными заявлениями. В частности, он в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время их первой встречи действующий посол США Мари Йованович предоставила ему список "неприкасаемых", то есть перечень тех лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам главы генпрокуратуры, на такой шаг со стороны дипломата он ответил: "Это недопустимо!" Впоследствии такие слова генпрокурора спровоцировали нешуточный резонанс как в политикуме, так и в обществе.

Что известно про дебаты между Порошенко и Зеленским и где они должны пройти? Сразу после первого тура президентских выборов в Украине, по итогам которого первые две строчки заняли шоумен Владимир Зеленский и действующий гарант Петр Порошенко, последний согласился участвовать в дебатах со своим оппонентом перед вторым туром. Впоследствии Зеленский опубликовал видео, в котором принял вызов, правда еще поставил свои условия, одним из которых было проведение мероприятия на НСК "Олимпийский" в Киеве. Порошенко, со своей стороны, на это согласился.



Пока неизвестно, сколько будет стоить провести дебаты на главном стадионе Украины. Председатель Общественного Зураб Аласания предварительно оценил их в 1 миллион долларов. Как пример он привел концерт "Океана Эльзы" здесь, который обошелся в 500 тысяч долларов. Руководство НСК "Олимпийский" говорит, что окончательная стоимость дебатов будет зависеть от многих факторов, в том числе технических. Сейчас между общественным и командами кандидатов продолжаются переговоры по дебатам и месту проведения мероприятия.



Согласно закону, дебаты должны пройти 19 апреля – последняя пятница перед вторым туром, который запланирован на 22 число. Вместе они должны длиться в прямом эфире не менее, чем 60 минут и их проводят в студии (комнате) национального вещателя, им является Общественное. Правда, при таких условиях расходы на мероприятие идут из государственного бюджета.



​Существуют три формата, в которых могут пройти дебаты с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.