Сколько украинцев ждут дебаты: результаты опроса

Дебаты – необходимы. Так считает большинство украинцев, говорят социологи. Люди хотят услышать мнение кандидатов о насущных для страны вещах: от войны до экономики.

Большинство из опрошенных нами людей ждет публичную дискуссию лидеров гонки. Хотят услышать о способе достижения мира на Донбассе, преодолении коррупции, росте экономики, программу претендентов на пять лет и первые шаги на посту в случае победы.

Читайте также: Зеленский – Порошенко: все видео вызовов кандидатов

Это мнения киевлян о проведении дебатов между кандидатами в президенты, которые попадут во второй тур:

– Я бы хотел, чтобы были заданы прямые вопросы.

– Хочу, чтобы Порошенко ответил на те вопросы, которые обещал на Майдане.

– Что они, те кандидаты, нам дадут в тех дебатах?

– Думаю, да. Чтобы хоть что-то сдвинулось для Украины в лучшую сторону.

– Я думаю, они ничего не решат. Они не нужны.

42% ответили, что будут смотреть дебаты в любом случае, 31% если они будут интересные и содержательные. Совсем не будут смотреть дебаты – 21%,

– отметила директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии показали, что 74% украинцев ждут дебаты.

Хоть и кандидаты сейчас активно тренируются в остроумии и оригинальности друг на друге в видеообращениях, но до реальных разговоров о дебатах дело еще не дошло. Оба лагеря пока активно проводят дебаты о дебатах. Где они должны состояться, в какой форме, кто будет ставить вопросы и еще десятки нюансов. Сейчас известно, что дискуссия в любом случае состоится на Общественном в последнюю пятницу перед вторым туром, как это предусмотрено законом.

Читайте также: Стадион, анализы, дебаты: предусмотрено ли законом то, что происходит в Украине

Модератор дебатов на Общественном Павел Казарин высказывает мнение, что один из кандидатов, или вообще оба, могут не прийти на дебаты, ведь принудительно заставить их появиться на дискуссии нельзя.

Мне бы хотелось, чтобы приняли участие двое кандидатов, но я не строю для себя иллюзий,

– подчеркнул модератор дебатов на Общественном Павел Казарин.

Коротко об истории с дебатами Зеленского и Порошенко: в чем суть?Когда по результатам экзит-полов стало понятно, что во второй тур выборов президента проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Впоследствии Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дискуссия должна состояться на стадионе "Олимпийский". И Порошенко согласился, сняв видео в ответ со словами: "Стадион, так стадион".



А еще Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализ крови на наркотики и алкоголь в медпункте "Олимпийского". Но Зеленский отказался от анализов на стадионе, а взамен предложил вместе сдать эти тесты в лаборатории Eurolab 5 апреля в 8:00. К слову, основателем клиники является друг Зеленского Андрей Пальчевский.



Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов Зеленский и Порошенко официально прошли во второй тур. А дебаты обычно происходят перед голосованием – на этот раз 19 апреля.