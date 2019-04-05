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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Скільки українців чекають на дебати: результати опитування

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      Дебати – необхідні. Так вважає більшість українців, кажуть соціологи. Люди хочуть почути думку кандидатів про нагальні для країни речі: від війни до економіки.

      Більшість з опитаних нами людей чекає на публічну дискусію лідерів перегонів. Хочуть почути про спосіб досягнення миру на Донбасі, подолання корупції, зростання економіки, програму претендентів на п'ять років та перші кроки на посаді у разі перемоги.

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      Це думки киян стосовно проведення дебатів між кандидатами у президенти, які потраплять у другий тур:

      – Я б хотів, щоб були поставлені прямі запитання.
      – Хочу, щоб Порошенко відповів на ті питання, які обіцяв на Майдані.
      – Що вони, ті кандидати, нам дадуть у тих дебатах?
      – Думаю, так. Щоб хоч щось зрушилося для  України в краший бік.
      – Я, думаю, вони нічого не вирішать. Вони не потрібні.

      42% відповіли що будуть дивитися їх у будь-якому разі, 31% якщо вони будуть цікаві і змістовні. Зовсім не будуть дивитись дебати – 21%,
      – зазначила директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

      Результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології показали, що 74% українців чекають на дебати.

      Хоч і кандидати наразі активно тренуються у дотепності та оригінальності одне на одному у відеозверненнях, але до реальної розмови про дебати ще не дійшло. Обидва табори поки що активно проводять дебати про дебати. Де вони мають відбутись, у якій формі, хто ставитиме питання та ще десятки нюансів. Наразі відомо, що дискусія у будь-якому разі відбудеться на Суспільному в останню п'ятницю перед другим туром, як це передбачено законом. 

      Читайте також: Стадіон, аналізи, дебати: чи передбачено законом те, що відбувається в Україні

      Модератор дебатів на Суспільному Павло Казарін має на увазі, що один з кандидатів, чи взагалі обидва, можуть не прийти на дебати, адже примусово заставити їх з'явитись на дискусії не можна.

      Мені б хотілось, щоб взяли участь двоє кандидатів, але я не будую для себе ілюзій,
      – підкреслив модератор дебатів на Суспільному Павло Казарін.

      Коротко про історію з дебатами Зеленського та Порошенка: у чому суть?Коли за результатами екзит-полів стало зрозуміло, що до другого туру виборів президента проходять Зеленський та Порошенко, чинний президент викликав шоумена на дебати. Зеленський погодився, хоча невдовзі після цього у його штабі почали шукати всілякі відмовки: мовляв, дебати нікому не цікаві. Згодом Зеленський зняв відеоролик, у якому вже він викликав Порошенка на дебати та висунув умову, що дискусія має відбутися на стадіоні "Олімпійський". І Порошенко погодився, знявши відео у відповідь зі словами: "Стадіон, так стадіон".

      А ще Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналіз крові на наркотики та алкоголь у медпункті "Олімпійського". Але Зеленський відмовився від аналізів на стадіоні, а натомість запропонував разом здати ці тести у лабораторії Eurolab 5 квітня о 8:00. До слова, засновником клініки є друг Зеленського Андрій Пальчевський.

      Зараз Національна суспільна телерадіокомпанія України готується до проведення цих дебатів. Вони точно мають відбутися, адже після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів, Зеленський та Порошенко офіційно пройшли до другого туру. А дебати зазвичай відбуваються перед голосуванням – цього разу 19 квітня.

       

       

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини України Новини політики Дебати Зеленського з Порошенком
      Джерело: 24 канал
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