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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский – Порошенко: все видео вызовов кандидатов

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      Зеленский - Порошенко - видео вызовов кандидатов в президенты 2019
      Порошенко – Зеленский: все видео / Коллаж 24 канала

      История с дебатами между кандидатами в президенты все больше похожа на шоу. Ежедневно Зеленский и Порошенко выкладывают в сеть новые видеообращения друг к другу. Как разворачиваются события относительно дебатов – смотрите в роликах кандидатов.

      Еще в среду украинцы не верили, что Порошенко согласится на дебаты на стадионе, а 5 апреля оба кандидаты уже сдали анализы на наркотики и алкоголь.

      Читайте все подробности здесь: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Все началось с того, что президент Петр Порошенко сразу после результатов экзит-пола вызвал Владимира Зеленского на дебаты. Шоумен принял предложение, и впоследствии, в его штабе начали искать всевозможные отговорки. И вот 3 апреля в сети появилось первое видео.

      №1. Зеленский поставил Порошенко ультиматум

      В первом ролике, опубликованном 3 апреля, Зеленский пригласил Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Среди его условий были такие:

      • все каналы имеют право транслировать дебаты вживую;
      • Порошенко должен признать, что он "идет на дебаты не с быдлом, не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с клоуном, не с ватником, а с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским
      • кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу.

      Читайте также: НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты

      Зеленский позвал Порошенко на НСК "Олимпийский": смотрите видео

       

      №2. Ответ Порошенко: Стадион, так стадион

      Ночью 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский". В то же время он напомнил шоумену, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, и посоветовал ознакомиться с ним.

      Читайте также: Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре

      Порошенко ответил Зеленскому: видео

      Cтадіон, так стадіон

      Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

      Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

       

      №3. Зеленский пригласил Тимошенко в арбитры

      Вечером 4 апреля неожиданно для всех Зеленский выложил очередной ролик. Он предложил экс-кандидатке Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко. Он дал лидеру "Батькивщины" 24 часа (время заканчивается в 19:00 5 апреля). Пока у Тимошенко не определились с ответом.

      Читайте также: Анализы у Зеленского принимал актер и участник кулинарного шоу

      Зеленский ответил Порошенко и пригласил Тимошенко быть арбитром в дебатах: видео

       

      №4. Порошенко – Зеленскому: Будьте мужиком

      Ночью 5 апреля Порошенко во второй раз ответил Зеленскому. Он призвал "не искать причин и не ставить условий", а также "никем не прикрываться".

      Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду,
      – сказал Порошенко в последнем видеоролике.

      Второй ответ Порошенко Зеленскому: смотрите видео

       

      А уже утром 5 апреля оба кандидата сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Порошенко – в лаборатории НСК "Олимпийский", Зеленский – в Eurolab, частной клинике своего друга Андрея Пальчевского. Пока не известно, закончилась ли история с видеообращениями Зеленского и Порошенко, как видим, от кандидатов можно ждать чего угодно.

      Как пройдут дебаты?И Общественное, которое должно организовать дебаты, и НСК "Олимпийский", где кандидаты планируют их провести, ожидают официального решения ЦИК. До этого нет законных оснований организовывать дебаты между Зеленским и Порошенко.

      По закону дебаты должны состояться 19 апреля между 19:00 и 22:00. Они должны длиться не менее 60 минут. Каждому кандидату отводится одинаковое время, они должны сначала ответить на вопросы ведущего, а впоследствии – на вопросы друг друга.

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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