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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре

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      Закон Про выборы Президента Украины 2019 - как голосовать во втором туре
      Закон о выборах президента – что нужно знать / 24 канал

      Что говорит закон "О выборах Президента Украины" о втором туре голосования – разбирались журналисты 24 канала.

      Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Готовясь к повторному голосованию на выборах президента Украины следует помнить, что нам говорит о нем закон "О выборах Президента Украины".

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      За кого украинцы будут голосовать во втором туре?

      За тех кандидатов, которые набрали больше всего голосов в первом туре. Среди 39 кандидатов, за которых голосовали украинцы 31 марта, никто не смог набрать более 50% голосов.

      Согласно закону "О выборах президента Украины", это означает, что в Украине состоится повторное голосование (второй тур выборов). На этот раз, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые по итогам голосования в день выборов получили наибольшее количество голосов.

      По состоянию на утро 4 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов избирателей. Лидерами гонки стали:

      1. Владимир Зеленский – 30,24%
      2. Петр Порошенко – 15,95%

      Результати виборів Зеленський Порошенко

      Результаты выборов-2019: Зеленский и Порошенко прошли во второй тур

      Окончательный результат ЦИК должен объявить в течение десяти дней (до 10 апреля), но не позднее, чем на третий день со дня получения всех протоколов окружных избирательных комиссий.

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      Когда состоится второй тур выборов?

      Повторное голосование должно состояться 21 апреля. Согласно статье 85 Закона о выборах Президента Украины повторное голосование назначается Центральной избирательной комиссией на третье воскресенье после дня выборов.

      Если же кто-то из кандидатов в президенты решит сняться с выборов после указанного срока (или, не дай Бог, ЦИК по каким-то причинам признает одного из них выбывшим из баллотирования – болезнь, смерть, решение суда о недееспособности, приговор суда и т.п.) повторное голосования будет происходить с включением в избирательный бюллетень только одного имени – того кандидата, который останется.

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      Чем он будет отличаться от первого тура?

      Практически ничем, все – то же. Период между датой официального объявления ЦИК результатов президентских выборов и назначением повторного голосования считается межизбирательным. За это время кандидаты-лидеры первого тура должны повторно подать кандидатуры в состав обновленных территориальных комиссий. ЦИК поделит поровну состав и руководство этих комиссий. Территориальные комиссии утверждают новый состав участковой избирательной комиссии и ведут непосредственную подготовку ко второму туру выборов.

      Избиратели, которые имеют необходимость временно изменить место голосования – должны сделать это повторно. По той же процедуре: прийти в любое в из отделений Госреестра избирателей с паспортом и документом, подтверждающим, что в день выборов вы не можете голосовать по месту регистрации. Для переселенцев из временно оккупированных территорий достаточно паспорта, они могут выбрать любую избирательный участок в Украине и за ее пределами. В отделении обязаны выдать справку об изменении места голосования, которую необходимо предоставить вместе с украинским паспортом на избирательном участке во время второго тура выборов. Получить справку можно не позднее, чем за 5 дней до проведения повторного голосования, то есть – до 16 апреля.

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      Перед повторным голосованием кандидатам или их сторонникам разрешено восстанавливать предвыборную кампанию.

      До 18 апреля можно обнародовать и распространять результаты избирательных социологических опросов перед вторым туром.

      До 19 апреля можно заниматься агитацией. 19 апреля также может стать тем самым днем, когда состоятся следующие ожидаемые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты.

      Вибори коли другий тур
      Календарь президентских выборов-2019

      Состоятся ли дебаты?

      На самом деле – здесь все зависит от кандидатов. Закон "О выборах президента Украины" предусматривает проведение дебатов во втором туре выборов. Он определяет процедуру и сроки проведения предвыборных теледебатов, и обязывает Общественный телеканал организовать и провести их за счет госбюджета. Решение о проведении дебатов должна принять Центральная избирательная комиссия.

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      Однако закон не обязывает кандидатов участвовать в них. Никаких наказаний за неучастие в процессе дебатов также не предусмотрено. В случае, если один из кандидатов не приходит на эфир, то второй, согласно действующему закону, может воспользоваться отведенным временем для агитации.

      Могут дебаты стать тем действом на НСК "Олимпийский", о котором все говорят? В законе ничего не сказано, что дебаты за счет госбюджета должны быть организованы именно в студии Общественного. Можно – и на "Олимпийском". Просто не факт, что это рациональное расходование средств украинцев (которые в законе называют бюджетными).

      Поэтому, скорее всего, если на стадионе кандидаты что-то и организуют, то это будут не дебаты. В ЦИК, например, объяснили, что действо на НСК "Олимпийский" может быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами, поэтому должны оплачиваться из избирательных фондов кандидатов. Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская также отмечает, что встречи в формате стадиона должны организовывать и оплачиваться официально самими же кандидатами в равной пропорции".

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      Просто кандидатам в президенты Украины придется посетить и официальные дебаты, и стадионные.

       

      Как будет происходить голосование во втором туре?

      Так же, как и в первом: берете паспорт и идете отдавать свой голос за того кандидата, которого считаете наиболее достойным должности. При этом помните, что:

      1. Осуществлять агитацию в день выборов запрещено.
      2. Никто не может заставить вас голосовать за кого-то из кандидатов.
      3. Никто не может заставить вас показывать бюллетень или рассказывать о том, как и за кого вы голосовали.

      Будет ли второй тур выборов – окончательным?

      Будет зависеть от украинцев. Если во втором туре оба кандидата, которые баллотировались, наберут одинаковое количество голосов, выборы Президента Украины признаются несостоявшимися и будут проводиться повторные выборы. Повторные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье девяностодневного срока со дня принятия постановления Верховной Рады о назначении повторных выборов.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Публикации ЦИК Статьи
      Источник: 24 канал
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