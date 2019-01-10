Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

Президентская кампания началась, первые кандидаты на пост главы государства уже зарегистрированы ЦИК. Для украинцев выборы будут иметь определенные отличия, связанные с аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса.

Как проголосовать тем, кто живет не по месту регистрации, – далее в материале 24 канала.

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Как найти себя в избирательных списках?

1. Напомним, предварительные списки избирателей составляют органы ведения Государственного реестра избирателей. Избиратель может быть включен в список только на одном избирательном участке.

2. Орган ведения Государственного реестра избирателей не позднее чем за восемь дней до дня выборов передает экземпляр предварительного списка избирателей и изготовленные именные приглашения участковой избирательной комиссии. То есть не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки выборов.

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3. Участковая избирательная комиссия на следующий день после получения предварительного списка избирателей предоставляет его для общего ознакомления. То есть с 23 марта каждый желающий может подойти по адресу своего избирательного участка и проверить наличие и правильность своей фамилии, имени, отчества и адреса.



Найти себя в списках можно, обратившись в Государственный реестр избирателей

Важно проверить точность всех личных данных, согласно записи в паспорте. Иначе в день голосования вам могут не выдать бюллетень для голосования. Также обязательно в день голосования иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий украинское гражданство.

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4. Участковая избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня выборов – то есть 24 марта – направляет каждому избирателю именное приглашение, где сообщает о включении его в предварительный список избирателей, адрес участковой комиссии, ее номер телефона и распорядок работы, а также о времени и месте голосования. Избирателям, в отношении которых есть отметка о постоянной неспособности передвигаться самостоятельно, сообщают, что им будет предоставлена ​​возможность проголосовать по месту пребывания.

5. Если Вы не получили приглашение или хотите самостоятельно проверить наличие своих данных в избирательных списках, нужно обратиться в Государственный реестр избирателей. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя" на странице "Государственный реестр избирателей".

Для этого нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете избирателя" и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель получит сведения о своих данных в Государственном реестре избирателей.

Шаги, как голосовать без изменения места регистрации

Каждый избиратель имеет право на временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса. Для этого нужно:

1. Не позднее, чем за пять дней до выборов – то есть до 26 марта – найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей.

Нужно написать заявление и предоставить оригиналы паспорта и других документов

2. Предоставить в реестр оригиналы документов: паспорт, а также справку с обучения, места работы, о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке.

3. Написать там заявление о просьбе временно изменить место голосования.

4. Удостоверение о временном изменении места голосования действует однократно.

Шаги для голосования внутренним переселенцам и жителям временно оккупированных территорий

1. Процедура схожа с тем, кто голосует не по месту регистрации. В 2018 году ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для жителей временно оккупированных территорий. Сделать это можно в любой день, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов.



Внутренним переселенцам нужен только паспорт

2. Согласно решению ЦИК, избиратели, которые прописаны на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

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3. Нужно также найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей. Прийти туда только с паспортом и написать заявление о просьбе временно изменить место голосования.

Как голосовать украинцам, находящимся в России

Впервые на президентских выборах украинцы, которые работают или по другим причинам находятся в России, не смогут проголосовать на избирательных участках при посольстве и консульствах Украины.

ЦИК закрыла участки для голосования в России на основании представления Министерства иностранных дел. Причина понятна – наше государство не может гарантировать безопасность граждан Украины во время голосования на территории страны-агрессора.



Украинцы в России могут проголосовать в Грузии, Казахстане или Финляндии

ЦИК ликвидировала пять избирательных участков на территории России и отнесла их границы в заграничные избирательные участки, расположенные соответственно на территории Посольств Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

При этом граждане Украины, которые временно находятся в России, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине.

Другие граждане Украины, которые временно находятся за рубежом, должны заранее позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.