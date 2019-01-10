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      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

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      Выборы президента Украины 2019 - как голосовать не по месту прописки
      Об особенностях голосования не по месту регистрации / Фото из открытых источников

      Президентская кампания началась, первые кандидаты на пост главы государства уже зарегистрированы ЦИК. Для украинцев выборы будут иметь определенные отличия, связанные с аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса.

      Как проголосовать тем, кто живет не по месту регистрации, – далее в материале 24 канала.

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      Как найти себя в избирательных списках?

      1. Напомним, предварительные списки избирателей составляют органы ведения Государственного реестра избирателей. Избиратель может быть включен в список только на одном избирательном участке.

      2. Орган ведения Государственного реестра избирателей не позднее чем за восемь дней до дня выборов передает экземпляр предварительного списка избирателей и изготовленные именные приглашения участковой избирательной комиссии. То есть не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки выборов.

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      3. Участковая избирательная комиссия на следующий день после получения предварительного списка избирателей предоставляет его для общего ознакомления. То есть с 23 марта каждый желающий может подойти по адресу своего избирательного участка и проверить наличие и правильность своей фамилии, имени, отчества и адреса.

      президентські вибори 2019
      Найти себя в списках можно, обратившись в Государственный реестр избирателей

      Важно проверить точность всех личных данных, согласно записи в паспорте. Иначе в день голосования вам могут не выдать бюллетень для голосования. Также обязательно в день голосования иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий украинское гражданство.

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      4. Участковая избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня выборов – то есть 24 марта – направляет каждому избирателю именное приглашение, где сообщает о включении его в предварительный список избирателей, адрес участковой комиссии, ее номер телефона и распорядок работы, а также о времени и месте голосования. Избирателям, в отношении которых есть отметка о постоянной неспособности передвигаться самостоятельно, сообщают, что им будет предоставлена ​​возможность проголосовать по месту пребывания.

      5. Если Вы не получили приглашение или хотите самостоятельно проверить наличие своих данных в избирательных списках, нужно обратиться в Государственный реестр избирателей. Это можно сделать с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя" на странице "Государственный реестр избирателей".

      Для этого нужно зарегистрироваться в "Личном кабинете избирателя" и сделать соответствующий запрос. Ориентировочно в течение суток избиратель получит сведения о своих данных в Государственном реестре избирателей.

      Шаги, как голосовать без изменения места регистрации

      Каждый избиратель имеет право на временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса. Для этого нужно:

      1. Не позднее, чем за пять дней до выборов – то есть до 26 марта – найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей.

      президентські вибори 2019

      Нужно написать заявление и предоставить оригиналы паспорта и других документов

      2. Предоставить в реестр оригиналы документов: паспорт, а также справку с обучения, места работы, о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке.

      3. Написать там заявление о просьбе временно изменить место голосования.

      4. Удостоверение о временном изменении места голосования действует однократно.

      Шаги для голосования внутренним переселенцам и жителям временно оккупированных территорий

      1. Процедура схожа с тем, кто голосует не по месту регистрации. В 2018 году ЦИК упростила процедуру изменения места голосования для жителей временно оккупированных территорий. Сделать это можно в любой день, но не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

      президентські вибори переселенці
      Внутренним переселенцам нужен только паспорт

      2. Согласно решению ЦИК, избиратели, которые прописаны на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

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      3. Нужно также найти ближайший к себе Государственный реестр избирателей. Прийти туда только с паспортом и написать заявление о просьбе временно изменить место голосования.

      Как голосовать украинцам, находящимся в России

      Впервые на президентских выборах украинцы, которые работают или по другим причинам находятся в России, не смогут проголосовать на избирательных участках при посольстве и консульствах Украины.

      ЦИК закрыла участки для голосования в России на основании представления Министерства иностранных дел. Причина понятна – наше государство не может гарантировать безопасность граждан Украины во время голосования на территории страны-агрессора.

      президентські вибори голосування в Росії
      Украинцы в России могут проголосовать в Грузии, Казахстане или Финляндии

      ЦИК ликвидировала пять избирательных участков на территории России и отнесла их границы в заграничные избирательные участки, расположенные соответственно на территории Посольств Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

      При этом граждане Украины, которые временно находятся в России, могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине.

      Другие граждане Украины, которые временно находятся за рубежом, должны заранее позаботиться о включении в списки избирателей на избирательных участках и подать заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Публикации Война на Донбассе Аннексия Крыма Статьи Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 канал
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